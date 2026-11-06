Bổ sung 23 chư tôn đức vào cơ quan lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TPO - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X. Cộng với 91 thành viên lưu lại của nhiệm kỳ IX và 23 thành viên bổ sung, Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X có tổng số 114 thành viên.

Chiều 6/11, tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Nhân sự Đại hội đã trình danh sách chư tôn đức dự kiến suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh khóa X, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X lên 114 thành viên, bằng đúng số thành viên của nhiệm kỳ IX.

Cũng tại phiên làm việc, Đại hội đã thống nhất suy cử 235 chư tôn đức tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, cùng 40 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự.

Các vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN và đại biểu lãnh đạo TPHCM dự Đại hội, chiều 6/11.

Phiên làm việc thứ nhất đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa IX.

Đại biểu biểu thị đồng ý suy cử các vị chư tôn đức vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X. Ảnh: Ngô Tùng.

Hội đồng Chứng minh gồm các vị tôn đức hòa thượng tiêu biểu của GHPGVN từ 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo trở lên, có nhiều công lao đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật của GHPGVN. Hội đồng suy cử Ban Thường trực, Ban Giám luật và các ban chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ Đại hội, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ giáo luật và Hiến chương. Đứng đầu Hội đồng Chứng minh là Đức Pháp chủ.