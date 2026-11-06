Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bổ sung 23 chư tôn đức vào cơ quan lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngô Tùng - Huế Xuân

TPO - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X. Cộng với 91 thành viên lưu lại của nhiệm kỳ IX và 23 thành viên bổ sung, Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X có tổng số 114 thành viên.

Chiều 6/11, tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Nhân sự Đại hội đã trình danh sách chư tôn đức dự kiến suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh khóa X, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X lên 114 thành viên, bằng đúng số thành viên của nhiệm kỳ IX.

Cũng tại phiên làm việc, Đại hội đã thống nhất suy cử 235 chư tôn đức tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, cùng 40 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự.

dn.jpg
Các vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN và đại biểu lãnh đạo TPHCM dự Đại hội, chiều 6/11.
gn.jpg
Phiên làm việc thứ nhất đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa IX.
2t8a3178.jpg
Đại biểu biểu thị đồng ý suy cử các vị chư tôn đức vào Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X. Ảnh: Ngô Tùng.

Hội đồng Chứng minh gồm các vị tôn đức hòa thượng tiêu biểu của GHPGVN từ 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo trở lên, có nhiều công lao đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Hội đồng Chứng minh là cơ quan lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật của GHPGVN. Hội đồng suy cử Ban Thường trực, Ban Giám luật và các ban chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ Đại hội, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ giáo luật và Hiến chương. Đứng đầu Hội đồng Chứng minh là Đức Pháp chủ.

Xem thêm

#đạo pháp #dân tộc #kỷ niệm 45 năm #đại lễ #Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc #tăng ni #công tác Phật sự #Giáo hội

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam 2026 qua góc nhìn chuyên gia

Hoa hậu Việt Nam 2026 qua góc nhìn chuyên gia

TPO - Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các chuyên gia đánh giá cao nền tảng học vấn của thí sinh, sự kiên định với vẻ đẹp tự nhiên và những trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng. Kỳ vọng dành cho tân hoa hậu là khả năng biến những giá trị được tôn vinh thành hành động cụ thể.

Đạo diễn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: ‘Ngồi khán đài nào cũng dễ theo dõi 25 thí sinh’

TPO - Tổng đạo diễn Trần Tú ví rủi ro khi làm sân khấu ngoài trời là “gia vị” mang thêm cảm xúc cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Với thiết kế nhiều lớp, tầm nhìn toàn cảnh và các tiết mục lồng ghép kể câu chuyện Hải Phòng, ê-kíp kỳ vọng mang tới khán giả bữa tiệc văn hóa đa dạng.

Có nên tụng kinh, đi chùa online để tích phước lành

Có nên tụng kinh, đi chùa online để tích phước lành

TPO - Tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 2/11, chủ đề "Có nên tụng kinh, đi chùa online?" được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con người lại tìm kiếm đến chốn tâm linh với hy vọng có tinh thần nhẹ nhàng, bình an hơn.

Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều tuyến đường Hải Phòng treo băng rôn, phướn chào mừng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thành phố cảng chuẩn bị đón khoảng 7.000 khán giả tới Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Đồ Sơn trong đêm thi quyết định ngày 7/11.

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Quê tôi, một ngôi làng ven biển miền Trung, đứng chân nơi cát trắng gió lào, song nom khá trù phú, trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp. Tôi theo nghề cầm bút, viết cho các báo, đài cấp tỉnh và Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng thành phố được chọn đăng cai Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo Đồ Sơn - Cát Bà cũng như về một thành phố cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.

Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để Hải Phòng quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để Hải Phòng quảng bá văn hóa, du lịch

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng Hải Phòng được lựa chọn đăng cai vòng Chung khảo, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn, có ý nghĩa để thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn đến đông đảo công chúng, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Giữ vững vị thế, nâng tầm Hoa hậu Việt Nam

Giữ vững vị thế, nâng tầm Hoa hậu Việt Nam

TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết việc đầu tư xuyên suốt từ hoạt động nhà chung đến các đêm thi nhằm cùng Báo Tiền Phong nâng cao chất lượng tổ chức, bồi đắp uy tín cuộc thi đã được xây dựng gần bốn thập kỷ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe