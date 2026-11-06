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Có nên tụng kinh, đi chùa online để tích phước lành

Huế Xuân

TPO - Tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 2/11, chủ đề "Có nên tụng kinh, đi chùa online?" được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con người lại tìm kiếm đến chốn tâm linh với hy vọng có tinh thần nhẹ nhàng, bình an hơn.

Có nên tụng kinh, đi chùa online và việc làm này có giúp phật tử tích thêm phước lành hay không?

Trả lời câu hỏi của báo chí, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Giáo hội luôn luôn đổi mới. Tuy nhiên, đổi mới không đồng nghĩa với việc thay đổi các giá trị cốt lõi của Phật giáo.

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Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ về chủ đề "hot", được nhiều phật tử quan tâm gần đây.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn giải thích chuyển đổi số là chuyển đổi chiến lược từ quản lý truyền thống sang phương thức hành chính quản trị hiện đại, ứng dụng thành tựu của công nghệ hiện đại để tăng cường chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực của Phật giáo.

Thay vì giải quyết thủ tục công việc bằng giấy tờ thủ công như trước, Giáo hội tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và chia sẻ phân quyền theo từng cấp.

Đến nay, Giáo hội đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng cơ bản hoàn thành số hóa dữ liệu cho trên 40.000 tăng ni trên tổng số khoảng 60.000 tăng ni trong cả nước.

"Những ứng dụng công nghệ hiện nay như cầu an hay lạy Phật trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn đời sống tâm linh trực tiếp tại các cơ sở tự viện. Tuy nhiên, đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp hướng dẫn phật tử thực tập, tiếp cận nền tảng Phật học trong thời đại số", Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết.

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Bất kể thời gian nào, "chánh điện" trên mạng xã hội luôn chật kín phật tử online. Ảnh chụp qua màn hình điện thoại

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực thử nghiệm, tiến tới chính thức vận hành mạng xã hội Phật giáo Việt Nam nhằm kịp thời cung cấp nguồn thông tin chính thống.

Trích lời dạy của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng: "Cố gắng trồng hoa thơm để lấn át cỏ dại", Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết cách tốt nhất để tránh các luồng thông tin sai lệch, thiếu chuẩn xác là cần tăng cường truyền thông các thông tin chính thống trên không gian mạng.

Để chuẩn bị cho Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 (với các quy định riêng về hoạt động tôn giáo trực tuyến), Giáo hội đã chủ động bổ sung thêm nhiều điều khoản mới vào Hiến chương.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết trước đó, Giáo hội đã áp dụng các hình thức xử lý, chế tài đối với một số trường hợp tăng ni vi phạm quy định khi sử dụng mạng xã hội hoặc truyền thông số.

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Nhân Đại hội lần thứ X, mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ ra mắt phiên bản mới, bổ sung các tiện ích như "Thiền đường số", "Không gian lễ Phật", "Thư viện Phật pháp", hỗ trợ học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 5-7/11.

Đây là lần đầu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tổ chức tại TPHCM. Sự kiện được tổ chức sớm hơn một năm so với dự kiến, quy tụ gần 2.000 tăng ni, phật tử trên khắp cả nước tham gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

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