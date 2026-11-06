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Hoa hậu Việt Nam 2026 tạo giá trị kinh tế thiết thực cho Hải Phòng

Nguyễn Hoàn - Quốc Nam

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - nhấn mạnh từ thực tiễn tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, sự kiện không chỉ có ý nghĩa về mặt truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo ra giá trị kinh tế thiết thực.

Ông Vũ Đình Tiến trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong.

Độc đáo tuyến du lịch "dòng chảy di sản"

Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho biết điều đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Đồ Sơn (Hải Phòng) không chỉ là những đêm trình diễn và các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn mà cuộc thi còn là hành trình trải nghiệm dài của các thí sinh tại Hải Phòng.

Qua hành trình trải nghiệm, tìm hiểu di sản, khám phá văn hóa, lịch sử, đời sống cộng đồng và tham quan những danh thắng, du lịch, cuộc thi đã góp phần giới thiệu một Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, có chiều sâu văn hóa, năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng, riêng có của vùng đất và con người thành phố Cảng.

Từ cuộc thi này, thành phố kỳ vọng nhiều giá trị sẽ được lan tỏa. Đó là hình ảnh và thương hiệu điểm đến Hải Phòng, đưa các địa danh, di sản, cảnh quan, sản phẩm du lịch của thành phố đến gần hơn với du khách. Kết nối văn hóa với du lịch, biến sự quan tâm của công chúng dành cho cuộc thi thành nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm và quay trở lại.

Đồng thời, thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các chủ thể sáng tạo tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, văn hóa của thành phố.

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Không gian di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc (ảnh trái) và Vịnh Lan Hạ - Quần đảo Cát Bà.

Theo ông Vũ Đình Tiến, TP Hải Phòng sau hợp nhất là sự bổ sung và cộng hưởng hoàn hảo giữa hai vùng đất. Đó là Hải Phòng (cũ) với thế mạnh về tài nguyên tự nhiên, đô thị cảng, văn hóa biển đảo, kết cấu hạ tầng. Trong khi Hải Dương (cũ) có thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hóa lịch sử, văn hóa nông nghiệp, sinh thái nông thôn và làng nghề.

Thành phố hiện sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương có được. Qua đó, mang đến trải nghiệm Một hành trình - Đa trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Hành trình này kết nối du lịch biển đảo - nghỉ dưỡng - đô thị cảng (phía Đông) với trải nghiệm văn hóa lịch sử - địa linh nhân kiệt - văn minh nông nghiệp (phía Tây), là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng các tour liên kết Đông - Tây độc đáo mang lại nhiều giá trị trải nghiệm cho du khách.

Với những giá trị kết nối như vậy, thành phố xây dựng tuyến du lịch Dòng chảy di sản kết nối trực tiếp Di sản văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc qua hệ thống sông Lục Đầu, sông Cấm đến di sản thiên nhiên Cát Bà, tạo ra sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế độc nhất vô nhị.

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Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng.

Theo đề án phát triển du lịch được thành phố phê duyệt, định hướng đến năm 2045, thành phố xây dựng các siêu trung tâm du lịch (Mega Hub) làm điểm nhấn thu hút. Thành phố quy hoạch 4 tổ hợp giải trí - du lịch - thương mại quy mô lớn từ 100-1.000 ha.

Đó là Cát Bà - Trung tâm du lịch sinh thái, công viên biển nghỉ dưỡng đẳng cấp, Đồ Sơn - trung tâm vui chơi giải trí và kinh tế đêm sôi động nhất miền Bắc, Nam Sông Cấm - Trung tâm mua sắm, MICE gắn với đô thị di sản và Côn Sơn - Kiếp Bạc là trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với sinh thái, trải nghiệm.

Thúc đẩy dịch vụ, du lịch, ẩm thực Hải Phòng phát triển

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng cho rằng từ thực tiễn đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026, địa phương nhận thấy các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn không chỉ có ý nghĩa về mặt truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương, mà còn có khả năng tạo ra những giá trị kinh tế thiết thực, thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực và giải trí phát triển.

Đây cũng là một trong những hướng đi mà Hải Phòng xác định cần tập trung khai thác trong thời gian tới. Trong đó, không dừng lại ở việc tổ chức thành công từng sự kiện riêng lẻ, mà phải từng bước hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch sự kiện, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm có tính liên kết, có bản sắc và khả năng thu hút du khách thường xuyên.

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Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham quan vịnh Lan Hạ - Quần đảo Cát Bà và trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng Việt Hải.

Trước hết, thành phố chú trọng xây dựng lịch sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch có quy mô, tính chuyên nghiệp và sức lan tỏa. Qua đó, lựa chọn một số sự kiện tiêu biểu để phát triển thành thương hiệu thường niên, tạo điểm hẹn cho du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, các chương trình nghệ thuật, lễ hội khai trương mùa du lịch của Cát Bà, Đồ Sơn, hoạt động thể thao, sự kiện âm nhạc, điện ảnh và các hoạt động văn hóa cộng đồng sẽ được nghiên cứu kết nối thành chuỗi hoạt động theo mùa, theo không gian và theo từng nhóm đối tượng khách.

Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới, gắn hoạt động sáng tạo văn hóa với du lịch và kinh tế dịch vụ. Thành phố đang quan tâm xây dựng định hướng phát triển Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, thúc đẩy các lĩnh vực như biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thiết kế, quảng cáo, nội dung số, thời trang, ẩm thực và các sản phẩm sáng tạo.

Mục tiêu đặt ra, không chỉ thu hút các chương trình, sự kiện từ bên ngoài đến với Hải Phòng, mà còn tạo điều kiện để các nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và cộng đồng địa phương hình thành những sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng.

Kết hợp với các sự kiện đó, địa phương nghiên cứu phát triển kinh tế đêm gắn với lợi thế của từng khu vực, từng điểm đến. Từ đó, khai thác hiệu quả các không gian công cộng, không gian ven biển, khu vực trung tâm đô thị, các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực và các khu, điểm du lịch.

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TP Hải Phòng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong đó, ẩm thực Hải Phòng với những nét đặc trưng riêng có thể trở thành một sản phẩm quan trọng để phát triển các hoạt động trải nghiệm ban đêm, kết hợp mua sắm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu văn hóa và các dịch vụ giải trí.

Với lợi thế có 2 di sản, Hải Phòng tăng cường kết nối các sự kiện với hệ thống di sản, danh lam thắng cảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

“Chúng tôi mong muốn du khách đến Hải Phòng không chỉ để tham dự một đêm diễn hay một sự kiện, mà còn có thể tiếp tục hành trình khám phá di sản, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn, Cát Bà và các điểm đến khác. Khi các hoạt động này được kết nối thành những hành trình hoàn chỉnh, giá trị mà sự kiện mang lại sẽ không chỉ giới hạn trong thời gian tổ chức, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ hệ sinh thái du lịch”, ông Vũ Đình Tiến nói.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu được tổ chức tại KDL quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Vòng chung khảo toàn quốc diễn ra vào tối 10/10 tại quảng trường Dragon Beach Đồ Sơn. Hành trình tại ngôi nhà chung, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia nhiều trải nghiệm tại TP Hải Phòng, như Khu di tích di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, Vịnh Lan Hạ - Quần đảo Cát Bà, làng trẻ em SOS Hải Phòng, trung tâm điều dưỡng người có công Đồ Sơn, trải nghiệm làng gốm Chu Đậu, trồng rừng ngập mặn, dọn sạch bãi biển Đồ Sơn...

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức vào tối 7/11, tại quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Sự kiện cũng là dịp để thành phố quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh về mảnh đất và con người của một Thành phố cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến.

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#Hải Phòng #Hoa hậu Việt Nam 2026 #du lịch Hải Phòng #Đồ Sơn #Cát Bà #Côn Sơn - Kiếp Bạc

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