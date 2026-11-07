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Pháp luật

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Phát hiện cơ sở sản xuất giò, chả chứa hàn the bán ở chợ Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Từ kết quả kiểm tra sản phẩm giò, chả chứa hàn the tại chợ Xanh - Văn Quán, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tạm giữ 571 kg giò, chả có chứa hàn the.

Trước đó, Công an phường Hà Đông phối hợp với Trạm Y tế phường đã tiến hành kiểm tra tại 2 cơ sở của chị P.T.T (SN 1993) và bà P.T.H (SN 1970), hộ kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán, phường Hà Đông, có dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất.

Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại 2 cơ sở trên đều cho kết quả dương tính với hàn the và được hộ kinh doanh Đ.V.H (SN 1979, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) sản xuất.

Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the. Đồng thời tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn, 51 kg chả cốm cùng các dụng cụ sản xuất. Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ là 571 kg.

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Lấy mẫu kiểm tra tại cơ sở sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định các mẫu giò, chả lợn và chả cốm tại cơ sở đều có chứa hàn the.

Theo thông tin do đơn vị cung cấp, cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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#An toàn thực phẩm #Hàn the #Giò chả #Hà Đông #Quản lý thị trường

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