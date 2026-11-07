Liên tiếp xảy ra ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi, lộ khoảng trống quản lý

TPO - Chưa đầy một năm, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì, khiến hàng trăm người nhập viện. Những vụ việc này đặt ra câu hỏi về hiệu quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Ngộ độc bánh mì lại tái diễn

Ngày 7/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hai xã Tịnh Khê và Đông Sơn. Đến thời điểm này đã có 19 bệnh nhân nhập viện điều trị, liên quan ba điểm bán bánh mì que Ông Bảy, bánh mì bà Thu và bánh mì bà Hà.

Theo khai báo, các bệnh nhân mua bánh mì ngày 2 và 3/11, sau đó xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn, sốt. Cơ quan chức năng đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Trước diễn biến trên, ngày 6/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nghiêm vi phạm nếu có và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Đến sáng 7/11 đã có 19 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại ba điểm bán ở Quảng Ngãi.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các cơ sở y tế tập trung điều trị bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; đồng thời rà soát các điểm kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là xe đẩy bán bánh mì.

Đáng chú ý đây không phải lần đầu Quảng Ngãi ghi nhận ngộ độc liên quan đến loại thực phẩm này.

Ngày 10/10, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành) khiến 175 người nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm liên quan dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Ngày 4/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt chủ cơ sở bánh mì Bà Được 85,75 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh trong 4 tháng.

Trước đó, tháng 3/2026, một vụ ngộ độc bánh mì tại xã Tịnh Khê khiến 19 người nhập viện. Kết quả xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus hoặc Salmonella spp trong một số mẫu thực phẩm, bệnh phẩm.

Ngành chức năng tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân.

Tháng 12/2025, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Hồng Vân (phường Cẩm Thành) khiến 203 người bị ảnh hưởng. Chủ cơ sở sau đó bị xử phạt hơn 213 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.

Như vậy, tính từ tháng 12/2025 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận ít nhất bốn vụ ngộ độc hoặc nghi ngộ độc liên quan bánh mì, với tổng cộng 416 người bị ảnh hưởng.

Gần 7.000 cơ sở thức ăn đường phố, hậu kiểm ra sao?

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Minh Đan - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh có gần 7.000 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó các điểm bán bánh mì chiếm phần lớn.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 7.000 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó các điểm bán bánh mì chiếm phần lớn.

Theo ông Đan, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chủ yếu được quản lý thông qua hậu kiểm.

Công tác quản lý đã phân cấp về địa phương, nhưng số lượng cơ sở lớn, lực lượng kiểm tra còn hạn chế nên khó bao quát toàn bộ. Trước khi xảy ra vụ ngộ độc bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành) địa phương đã kiểm tra một số cơ sở nhưng chưa kiểm tra đến điểm bán này.

Ông Đan phân tích, bánh mì sử dụng nhiều nguyên liệu như thịt, chả, bơ, nước chan, rau sống. Nếu chế biến, bảo quản không đúng cách, nhất là lưu giữ thực phẩm bán không hết để sử dụng tiếp, nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất lớn. Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn gốc cũng gặp khó khăn khi nhiều điểm bán mua nguyên liệu từ nhiều nguồn nhưng không lưu giữ đầy đủ thông tin.

Ông Phan Minh Đan - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Một bất cập khác là hiệu quả tập huấn. Dù ngành y tế đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, hướng dẫn, vẫn có người kinh doanh không tham gia. Thậm chí, người tham gia tập huấn chưa chắc là người trực tiếp chế biến, bán hàng.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành thừa nhận, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm gặp khó khăn về nhân lực chuyên môn, điều kiện lấy mẫu và kiểm nghiệm.

Đồ họa các vụ ngộ độc bánh mì liên tiếp xảy ra tại Quảng Ngãi, cùng những bất cập trong quản lý an toàn thực phẩm và giải pháp ngăn ngừa tái diễn.

Theo ông Hưng, bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, địa phương chú trọng hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; đồng thời mong muốn ngành y tế tăng cường tập huấn cho người bán. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức, trách nhiệm của người kinh doanh đối với sức khỏe người tiêu dùng.