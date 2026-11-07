Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở TPHCM

TPO - Sáng 7/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam tại ấp 15, xã Bình Lợi, TPHCM.

Cùng dự ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, TPHCM và địa phương đã cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống với bà con nhân dân; tham quan các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của bà con trong khu dân cư.

Đại diện các hộ gia đình và cơ sở tôn giáo đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong xây dựng cộng đồng dân cư, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam tại ấp 15, xã Bình Lợi. Ảnh: Thế Anh

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng tham dự Ngày hội đại đoàn kết tại Công viên văn hóa Láng Le, địa danh gắn với Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, nơi ghi dấu truyền thống đấu tranh cách mạng.

Chia sẻ với bà con nhân dân về những thành tựu nổi bật của đất nước và TPHCM, Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tinh thần quyết tâm - quyết liệt - quyết làm, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%; cao nhất trong 15 năm qua. Xuất, nhập khẩu lập mốc lịch sử, vượt mốc 1.000 tỷ USD. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại tiếp tục tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội.

Trong kết quả của cả nước, TPHCM tiếp tục giữ vai trò, đóng góp quan trọng với 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng khi chứng kiến ấp 15, xã Bình Lợi có nhiều khởi sắc; không gian xanh - sạch - đẹp; đời sống các gia đình ngày một khá. Nhân dân ấp luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật; chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ấp 15, của xã Bình Lợi và của TPHCM đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã Bình Lợi và khu dân cư ấp 15 tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết trong mỗi gia đình, mỗi xóm ngõ; phát huy các mô hình tự quản, giữ gìn môi trường sống an lành, an toàn, không có tệ nạn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang thảo luận và sẽ sớm thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Hai; đồng thời mong địa phương sẽ là nơi đi đầu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phương châm: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Anh

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cán bộ Mặt trận phải luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để giải quyết thấu đáo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM và xã Bình Lợi quan tâm hơn nữa đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là 158 hộ mới thoát nghèo và 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tiếp tục phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.