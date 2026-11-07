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Xã hội

Công an Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ vị trí lãnh đạo tại một số đơn vị.

Ngày 6/11, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng dự, trao quyết định và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đã trao quyết định cho Đại tá Trần Minh Nguyên.

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Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố cho Đại tá Trần Minh Nguyên. Ảnh: Báo Nhân dân

Tại chương trình, Công an thành phố công bố các quyết định điều động cán bộ. Theo đó, Đại tá Trần Đình Thanh, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Nguyễn Thị Xuân Tiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, được điều động đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố để thực hiện quy trình bầu Phó Chủ nhiệm, chỉ định giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực và Thủ trưởng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố.

Trung tá Bùi Thanh Xuân, Trưởng phòng Công tác chính trị, được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

Thượng tá Nguyễn Thanh Trung, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị;

Đại tá Đỗ Hùng Cường, Trưởng phòng An ninh điều tra, được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

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Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại buổi lễ. Ảnh: CA Đà Nẵng

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Đây vừa là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đề nghị các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là thời gian công tác năm 2026 không còn nhiều, các đồng chí cần khẩn trương ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc, tập trung rà soát các chỉ tiêu còn lại, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo Nhân Dân
#cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt #lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ #công tác cán bộ #nhân sự mới Công an Đà Nẵng

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