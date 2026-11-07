Cục An ninh mạng cảnh báo thông tin suy diễn về việc ‘dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ’

TPO - Trước các luồng thông tin về việc “dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ” trên mạng xã hội, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh, không suy diễn, tránh bị dẫn dắt bởi các luồng tin thất thiệt trên không gian mạng.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng, những ngày qua, thông tin nhiều quốc gia khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ đầu khi xảy ra tình huống khẩn cấp thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Bên cạnh những ý kiến nhìn nhận tích cực, việc chia sẻ thông tin thiếu bối cảnh hoặc suy diễn thành dấu hiệu chiến tranh, thảm họa sắp xảy ra có thể khiến người dân lo lắng, mua gom hàng hóa không cần thiết, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trật tự thị trường.

Ảnh minh họa sử dụng AI.

Cục An ninh mạng cho biết, tại họp báo Bộ Ngoại giao ngày 5/11/2026, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi diễn biến, sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ và nghiên cứu biện pháp phù hợp với thực tế, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tâm lý hoang mang.

Vì vậy, cần phân biệt rõ khuyến nghị từ nước ngoài với chỉ đạo áp dụng tại Việt Nam; không tự diễn giải rằng cơ quan chức năng nước ta đã ban hành lệnh dự trữ bắt buộc trong 72 giờ.

Để tiếp nhận thông tin đúng đắn, chủ động bảo đảm an toàn cho gia đình và không bị dẫn dắt bởi các luồng tin thất thiệt trên không gian mạng, Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân cần hiểu đúng bản chất “khuyến cáo 72 giờ”.

Xem việc chuẩn bị nhu yếu phẩm cơ bản (nước uống, thực phẩm khô, đèn pin, pin dự phòng, thuốc thiết yếu) là thói quen sinh hoạt an toàn, chủ động phòng ngừa rủi ro thường ngày. Giữ tâm lý bình tĩnh, không suy diễn thành dấu hiệu thảm họa và không thu gom, tích trữ hàng hóa quá mức cần thiết.

Bên cạnh đó chỉ theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai và hướng dẫn phòng vệ dân sự từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các cơ quan báo chí chính thống.

Người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền các bài viết, video cắt ghép mang tính đồn đoán về “thảm họa sắp xảy ra”, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến sự ổn định thị trường.

Đồng thời cảnh giác trước chiêu trò trục lợi và lừa đảo trực tuyến. Không mua sắm theo tâm lý đám đông trước các lời rao bán hàng hóa dự trữ giá cao bất thường trên mạng xã hội và không nhấp vào các đường link lạ mạo danh thông báo khẩn cấp hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng cố tình tung tin giả, bịa đặt về thiên tai, thảm họa để câu tương tác hoặc lừa đảo, người dân cần lưu giữ hình ảnh, đường dẫn và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.