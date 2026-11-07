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Huế yêu cầu hai hồ thủy điện tăng xả tràn trước đợt mưa lớn

Ngọc Văn

TPO - Trước dự báo mưa lớn kéo dài, hai hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 tại TP. Huế được yêu cầu tăng dần lưu lượng xả tràn.

Ngày 7/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cho biết vừa yêu cầu vận hành điều tiết hai hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 nhằm chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài sắp tới.

Cụ thể, hồ thủy điện A Lin B1 (cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1) bắt đầu tăng dần lưu lượng xả qua tràn từ 8 giờ ngày 9/11, với lưu lượng có thể đạt 500 m3/s. Trong khi đó, hồ thủy điện A Lưới bắt đầu tăng xả từ 10 giờ cùng ngày, lưu lượng tối đa dự kiến 900 m3/s. Việc điều tiết phải thực hiện tăng dần, tránh xả đột biến.

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Hồ chứa tại Huế tăng mức xả tràn đón lũ. Ảnh minh họa

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện khẩn trương thông báo đến người dân vùng hạ du và chính quyền các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động triển khai phương án phòng tránh ngập lụt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao hoạt động mạnh dần, từ chiều tối và đêm 8/11 đến ngày 12/11, địa bàn thành phố có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền các xã, phường được yêu cầu rà soát phương án ứng phó thiên tai, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước hồ, chủ động vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

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#Thủy điện A Lưới #thủy điện A Lin B1 #xả tràn #xả lũ #mưa lớn #mưa lụt #ngập lụt #hồ thủy điện #vùng hạ du #TP. Huế

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