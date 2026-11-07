Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt

TPO - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 38 thành viên, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Pháp chủ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 thành viên, trong đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Sáng 7/11, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo kết quả suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và suy cử Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khóa X.

Cụ thể, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN có 38 thành viên, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Pháp chủ GHPGVN, lãnh đạo tối cao của Giáo hội.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN gồm 61 thành viên, trong đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Hòa thượng Thích Huệ Thông là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự.

Thay mặt Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN nâng cao công tác điều hành hoạt động Phật sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2026-2031; hướng dẫn tăng ni, Phật tử GHPGVN sinh hoạt tu học đúng chánh pháp.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phong Nguyễn

Trước đó, chiều 6/11, trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh khóa X, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X lên 114 thành viên, bằng đúng số thành viên của nhiệm kỳ IX. Đại hội cũng đã thống nhất suy cử 235 chư tôn đức tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, cùng 40 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự.