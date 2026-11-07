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Sức khỏe

Abbott cùng chuyên gia đưa hiểu biết khoa học thành kiến thức thiết thực cho phụ huynh

P.V

Hội Nhi Khoa Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại học Y Dược TP. HCM và nhãn hàng Similac từ Abbott đồng hành tổ chức diễn đàn chia sẻ những cập nhật khoa học về dinh dưỡng trẻ em, giúp phụ huynh tự tin hơn trong việc lựa chọn dinh dưỡng cho con.

Kết nối phụ huynh với kiến thức dinh dưỡng đáng tin cậy

Dinh dưỡng là nền tảng hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của trẻ trong giai đoạn 5 năm đầu đời. Trước lượng thông tin về chăm sóc dinh dưỡng trẻ em ngày càng phong phú và đa chiều, phụ huynh không chỉ cần nhiều thông tin hơn mà cần những thông tin đúng và đáng tin cậy.

Từ nhu cầu đó, diễn đàn “Dinh dưỡng được chứng minh, vững tin ba mẹ chọn” đã trình bày thông tin khoa học từ góc nhìn thiết thực, gần gũi. Từ đó, giúp phụ huynh thêm tự tin trong lựa chọn chăm sóc dinh dưỡng cho con.

Các chuyên gia và phụ huynh cùng thảo luận tại diễn đàn
Các chuyên gia và phụ huynh cùng thảo luận tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận thông tin khoa học trong chăm sóc dinh dưỡng trẻ em và vai trò của bằng chứng khoa học trong việc hỗ trợ phụ huynh đưa ra những lựa chọn phù hợp cho con.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP. Hồ Chí Minh: “Phụ huynh cần được tiếp cận thông tin đầy đủ về lợi ích, giới hạn của bằng chứng khoa học và sự phù hợp với nhu cầu của từng trẻ, từ đó có cơ sở đưa ra những quyết định chăm sóc và nuôi dưỡng hợp lý.”

PGS.TS.BS.Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo Nhu cầu Xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, BV Nhi đồng 1nhấn mạnh: “Việc tìm hiểu bằng chứng khoa học đằng sau các công thức dinh dưỡng sẽ giúp cha mẹ tự tin hơn trong lựa chọn của mình, đồng thời giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai”.

Những tiến bộ khoa học hỗ trợ chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ

Một trong những nội dung được chia sẻ tại diễn đàn là những tiến bộ trong nghiên cứu dinh dưỡng nhi khoa, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các yếu tố hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Dinh dưỡng phù hợp giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất, tăng cường miễn dịch. Giới khoa học đã và đang nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ phát triển. Trong đó, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trẻ.

Theo thông tin từ nghiên cứu lâm sàng của Abbott tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi Châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL hỗ trợ cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não, hiệu quả này cũng được chứng minh ở trẻ sinh mổ.

Đại diện Abbott Việt Nam cho biết, diễn đàn được tổ chức nhằm chuyển tải các hiểu biết khoa học thành những kiến thức thực tiễn, giúp phụ huynh có thêm cơ sở cho các quyết định dinh dưỡng hằng ngày liên quan đến sự phát triển của con.

Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Australia và New Zealand phát biểu tại chương trình.
Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Australia và New Zealand phát biểu tại chương trình.

Nhãn hàng Similac thuộc Abbott có hơn 100 năm nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng khoa học. Thông qua hợp tác với các chuyên gia và tổ chức chuyên môn, Abbott góp phần đưa những tiến bộ khoa học trong dinh dưỡng đến gần hơn với phụ huynh, hỗ trợ trẻ em Việt Nam được chăm sóc phù hợp và phát triển khỏe mạnh.

#dinh dưỡng trẻ em #Abbott Việt Nam #Similac

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