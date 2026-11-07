Ca sĩ Minh Hằng: 'Sân khấu Hoa hậu Việt Nam khiến tôi choáng ngợp'

TPO - Hơn chục phim Việt đã và dự kiến ra rạp trong quý IV, nhưng cơ hội giữ suất chiếu không chia đều. Nhà rạp có thể điều chỉnh lịch từng ngày theo sức mua, trong khi giới chuyên môn nhận định khó có thêm cú bùng nổ như “Trại buôn người”.