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Hoa hậu

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Hoa hậu Việt Nam 2026 kết nối các cô gái từ hai miền đồng bằng

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh

TPO - Từ đồng bằng sông Hồng tới đồng bằng sông Cửu Long, Vũ Thị Khánh Vi, Phạm Lê Ái Linh và Nguyễn Thái Anh Thư gặp nhau trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cả ba cùng nuôi ước mơ chạm tới vương miện.

Vũ Thị Khánh Vi: ‘Nếu đăng quang, tôi tin mình sẽ là hoa hậu đặc biệt’

Khánh Vi sinh năm 2004, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Cô hoàn thành chương trình trong 3,5 năm, đạt GPA 3,6. Trước đó, khi học tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình, cô là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh và giành giải Ba cấp tỉnh. Cô từng nhận học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh do tỉnh Ninh Bình trao tặng.

Khánh Vi có kinh nghiệm làm MC. Qua những chuyến đi và hoạt động cộng đồng, cô quan tâm hơn đến việc biến mong muốn cống hiến thành kế hoạch cụ thể. Dự án Cầu vồng cho em được Khánh Vi đề xuất thực hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, hướng tới tổ chức mỗi tuần một buổi học, giao lưu tiếng Anh, dạy kỹ năng sống và vui chơi cho bệnh nhi.

Với Khánh Vi, cơ hội tiến xa tại cuộc thi còn gắn với việc sử dụng kiến thức và tiếng nói của mình để mang lại những hỗ trợ thiết thực.

Trong thử thách ứng xử, Vũ Thị Khánh Vi khẳng định sẵn sàng trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô tin hành trình của mình có thể khích lệ các cô gái dùng sức trẻ, niềm tin và bản lĩnh để vượt qua giới hạn, tỏa sáng theo cách riêng.

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Phạm Lê Ái Linh: ‘Vào top 25 là điều ngoài sức tưởng tượng’

Phạm Lê Ái Linh sinh năm 2007, quê Hưng Yên, là sinh viên năm thứ hai ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trước khi dự thi, cô từng ngại nói trước đám đông. Những buổi thuyết trình và hoạt động tập thể ở đại học là cơ hội để nữ sinh tập diễn đạt suy nghĩ, chủ động hơn trong giao tiếp.

Ái Linh đến Hoa hậu Việt Nam với tâm thế học hỏi, trải nghiệm. Bởi vậy, khoảnh khắc được gọi tên vào chung kết trở thành dấu mốc cô không nghĩ mình có thể chạm tới. “Lọt Top 25 là điều ngoài sức tưởng tượng của em”, cô chia sẻ.

Theo Ái Linh, cô có nhiều sự thay đổi sau gần 3 tháng đồng hành ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô ấn tượng với sự đoàn kết giữa các thí sinh. Cô nói mình hạnh phúc vì được học hỏi và trải nghiệm, dù kết quả ra sao. Cô gái 19 tuổi cho biết sẽ nỗ lực để có thể mang vương miện Hoa hậu Việt Nam đầu tiên về quê hương Hưng Yên.

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Nguyễn Thái Anh Thư: Hoa khôi ba lần giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh

Những ngày trở lại phòng tập chuẩn bị chung kết, Nguyễn Thái Anh Thư phải chú ý tới từng động tác vì chấn thương dây chằng từ vòng chung khảo chưa hoàn toàn bình phục. Cô cố gắng theo kịp tiến độ chung, đồng thời học cách phân bổ sức lực để đi hết hành trình.

Anh Thư sinh năm 2006, đến từ Đồng Tháp, là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Đồng Tháp. Cô có ba năm liên tiếp giành giải Nhất hùng biện tiếng Anh. Ngoài việc học, Anh Thư làm gia sư tiếng Anh trực tuyến, mẫu trang điểm và có khả năng giao tiếp tiếng Trung.

Lợi thế ngoại ngữ giúp cô tự tin trong các hoạt động giao lưu, trò chuyện với du khách quốc tế. Tuy nhiên, Anh Thư cũng có những lo lắng khi bước vào cuộc thi. Bố mẹ từng sợ con gái chưa đủ mạnh mẽ, dũng cảm để đối diện với thử thách. Qua quá trình theo dõi cô ở nhà chung, gia đình dần tin tưởng và ủng hộ hơn.

Anh Thư vốn tự ti về nụ cười. Sau vòng nhân trắc học, lời nhận xét tích cực từ các chuyên gia, bác sĩ giúp cô thoải mái hơn. Danh hiệu hoa khôi là động lực, đồng thời nhắc cô có trách nhiệm với hình ảnh của mình khi bước ra một cuộc thi lớn.

Cô mong muốn chạm tới vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Với cô, khát vọng ấy cần được chứng minh bằng sự nỗ lực, khả năng hoàn thiện bản thân và trách nhiệm với những giá trị danh hiệu đại diện.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Vũ Thị Khánh Vi #Phạm Lê Ái Linh #Nguyễn Thái Anh Thư #thí sinh Ninh Bình #thí sinh Hưng Yên #hoa khôi Đồng Tháp #chung kết Hoa hậu Việt Nam

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