Hơn 30 ống kính chụp, quay thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hơn 30 máy quay ghi lại hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, có ngày ê-kíp làm việc từ 5h đến 23h. Phía sau những hình ảnh lên sóng là yêu cầu không để sót khoảnh khắc, không diễn hay chỉnh sửa tỷ lệ cơ thể.

Chọn góc đẹp, không kéo chân, không photoshop

Mỗi bộ ảnh đăng báo chỉ sử dụng khoảng 20-30 tấm, nhưng số lần bấm máy của phóng viên ảnh Nguyễn Hồng Vĩnh có thể lên tới hơn 1.000 trong ngày. Với người có hơn 30 năm chụp ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chụp nhiều là yêu cầu công việc khi phải theo sát hoạt động và bảo đảm thí sinh nào cũng có hình ảnh.

Theo anh, chụp thí sinh hoa hậu cần sự công bằng, không để cảm xúc cá nhân chi phối việc lựa chọn người xuất hiện trước ống kính. Nhiếp ảnh gia phải tìm được góc mặt đẹp, thể hiện đúng tỷ lệ cơ thể của từng cô gái ngay khi chụp.

“Ảnh tôi chụp chỉ chỉnh màu sắc, không photoshop, không kéo dài tay chân”, anh nói.

Phóng viên ảnh Nguyễn Hồng Vĩnh (áo trắng) trong đợt ghi hình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Tuyên.

Phóng viên ảnh Nguyễn Hồng Vĩnh cho biết ảnh thí sinh do anh thực hiện chỉ được chỉnh màu sắc, không kéo dài tay chân hay làm sai lệch tỷ lệ cơ thể. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cách làm này gắn với yêu cầu ảnh báo chí: nhanh, có chất lượng và chân thực. Khâu hậu kỳ không được làm sai lệch vóc dáng của người trong ảnh. Vì thế, việc chọn góc chụp và xử lý hình ảnh tại hiện trường càng quan trọng.

Thí sinh hiện nay tự tin, chủ động hơn trước. Nhiều người đã có kinh nghiệm làm mẫu, biết góc mặt nào phù hợp với mình và trao đổi với người chụp. Điều đó giúp quá trình làm việc thuận lợi hơn, nhưng người cầm máy vẫn phải theo kịp những chuyển động, biểu cảm diễn ra rất nhanh trong các hoạt động thực tế.

Anh nhớ mùa thi năm 2006, khi máy ảnh kỹ thuật số dần phổ biến, thiết bị đang sử dụng khiến anh chưa hài lòng về chất lượng ảnh dù bắt được những khoảnh khắc sinh động. Anh quyết định bỏ khoảng 150 triệu đồng mua máy và ống kính, số tiền theo anh khi ấy tương đương giá chiếc ô tô cũ.

“Tôi mất ngủ cả đêm, ôm hết tiền nhà đi mua máy”, anh kể. Có người hỏi tại sao không mua ô tô, anh vẫn chọn đi xe máy cũ, mang theo bộ máy ảnh được gọi đùa là “khủng long” để tác nghiệp.

Trước thời kỹ thuật số, mỗi mùa hoa hậu, anh thường chụp hết khoảng 40-60 cuộn phim. Bấm máy xong chưa thể biết ngay ảnh có nét, biểu cảm đã đúng lúc hay chưa, phải đợi tráng phim mới xem được kết quả. Kinh nghiệm giúp anh phán đoán, nhưng cảm giác chờ ảnh vẫn giống như “mở túi mù”.

Thiết bị thay đổi, số lượng ảnh chụp tăng lên, song yêu cầu anh đặt ra vẫn là ghi nhận được vẻ đẹp riêng của từng thí sinh mà không sửa lại hình thể của họ.

Hơn 30 máy quay hướng về các thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hơn 30 máy quay, vẫn sợ thiếu hình

Với ê-kíp truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026, áp lực tương tự nằm ở việc theo sát hàng chục thí sinh trong nhiều bối cảnh.

Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết chương trình sử dụng khoảng 26 máy quay chính. Tính cả flycam, GoPro và các máy quay hành động, tổng số thiết bị ghi hình lên tới hơn 30. Thời điểm đông nhất có 53 thí sinh, việc phân công máy phải được tính toán để ai cũng có hình ảnh, đồng thời thể hiện được lợi thế riêng.

Theo anh, trong các hoạt động, ê-kíp bố trí để mỗi thí sinh có ít nhất 1-2 máy theo bắt hình ảnh. Trước khi ghi hình, người quay trao đổi với các cô gái, tính góc máy phù hợp để tôn được nét trẻ trung và vẻ đẹp của từng người.

“Tôi sợ nhất là thiếu hình, không ghi đủ những khoảnh khắc đẹp của thí sinh”, đạo diễn hình ảnh chia sẻ.

Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước và biên tập nội dung Trang Ngô của chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết ê-kíp lựa chọn góc máy phù hợp với từng thí sinh, bảo đảm các cô gái đều có hình ảnh trong quá trình trải nghiệm. “Chúng tôi không can thiệp tới hành xử, cảm xúc của thí sinh. Chỉ quay một lần duy nhất”, đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước chia sẻ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Có ngày công việc kéo dài từ 5h đến 23h. Ê-kíp dậy sớm để kịp ghi hình, tranh thủ thời tiết và tránh nắng. Lượng thí sinh đông, địa điểm thay đổi liên tục khiến việc bố trí con người, thiết bị phải được bàn bạc kỹ trước mỗi hoạt động.

Chị Dương Minh Trang, phụ trách sản xuất truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết ê-kíp có khoảng 100 người. Đợt ghi hình đầu tiên kéo dài 11 ngày, công việc khảo sát, xây dựng kịch bản và hậu kỳ mất khoảng một tháng.

Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ trong khi thời gian ghi hình ngắn. Nhiều thí sinh còn trẻ, gần như chưa có kinh nghiệm tham gia truyền hình thực tế, khiến ê-kíp phải ghi hình nhiều hơn, kỹ hơn.

Sau đêm chung khảo 10/10, đội ngũ sản xuất tiếp tục ghi hình ngay ngày 11/10. Đây là giai đoạn cao điểm với lịch hoạt động dày đặc. Theo chị Trang, kịch bản được điều chỉnh trong quá trình quay để phù hợp với diễn biến thực tế.

Hàng chục máy cùng hoạt động tạo ra khối lượng tư liệu lớn. Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết bộ phận hậu kỳ có 4-5 người, phải xem và lọc hình từ toàn bộ hoạt động để chắt lọc thành chương trình dài 60-90 phút. Có lúc, họ làm việc cả đêm mới kịp tiến độ phát sóng.

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Ngoài các máy bám sát thử thách, ê-kíp bố trí máy quay ghi lại những khoảnh khắc bên ngoài hoạt động chính, giúp khán giả hiểu thêm tính cách của thí sinh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Không cho phép thí sinh diễn, quay lại

Theo đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước, kịch bản truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam đặt ra khung chương trình và các trải nghiệm, không quy định chi tiết thí sinh phải hành động hay bộc lộ cảm xúc thế nào.

Phần lớn thử thách được giữ bất ngờ với người tham gia. Thí sinh thực hiện được hay chưa làm được đều được ghi nhận, thay vì yêu cầu làm lại để có kết quả thuận lợi hơn.

“Chúng tôi không can thiệp tới hành xử, cảm xúc của thí sinh. Chỉ quay một lần duy nhất”, anh nói.

Ngoài máy quay cố định và các máy bám sát thử thách, ê-kíp phân công người ghi lại những khoảnh khắc bên ngoài hoạt động chính. Theo anh Ước, khi nhận ra ống kính đang hướng vào mình, thí sinh có thể chú ý hơn đến cách thể hiện. Những máy quay ở vị trí ít gây chú ý giúp ghi nhận phản ứng tự nhiên và cách các cô gái ứng xử với nhau.

Đó là phần tư liệu để khán giả hiểu thêm tính cách của thí sinh, bên cạnh hình ảnh trình diễn trên sân khấu. Ê-kíp tạo điều kiện để các cô gái tham gia trải nghiệm, còn cảm nhận và phản ứng thuộc về mỗi người.

Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết ê-kíp lựa chọn góc máy phù hợp với từng thí sinh, bảo đảm các cô gái đều có hình ảnh trong quá trình trải nghiệm. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Việc lựa chọn thử thách được bàn từ các cuộc họp nội dung. Theo anh Ước, mỗi hoạt động cần có thông điệp, ý nghĩa với cộng đồng, xã hội. Đội ngũ sản xuất cân nhắc yếu tố bất ngờ nhưng không chủ trương tạo tình huống gây sốc hay scandal để thu hút chú ý.

Qua quá trình ghi hình, anh đánh giá cao sự tự tin, khả năng xử lý tình huống và tinh thần sẵn sàng tham gia của các thí sinh. Tuy nhiên, để những biểu hiện ấy đến được với khán giả, người quay phải có mặt đúng lúc và bộ phận hậu kỳ phải tìm được chúng giữa lượng lớn tư liệu.

Với anh Ước, nỗi lo vẫn là bỏ lỡ khoảnh khắc. Khi ê-kíp đã chọn không yêu cầu thí sinh diễn lại, phản ứng vừa xảy ra sẽ không có lần thứ hai để ghi hình.

“Với tôi, sau những trải nghiệm này, các bạn đều xứng đáng là hoa hậu, ở từng góc độ khác nhau. Tôi đánh giá cao tinh thần lăn xả, mong muốn cống hiến của các cô gái”, đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước chia sẻ.