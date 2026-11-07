Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 30 ống kính chụp, quay thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên

TPO - Hơn 30 máy quay ghi lại hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, có ngày ê-kíp làm việc từ 5h đến 23h. Phía sau những hình ảnh lên sóng là yêu cầu không để sót khoảnh khắc, không diễn hay chỉnh sửa tỷ lệ cơ thể.

Chọn góc đẹp, không kéo chân, không photoshop

Mỗi bộ ảnh đăng báo chỉ sử dụng khoảng 20-30 tấm, nhưng số lần bấm máy của phóng viên ảnh Nguyễn Hồng Vĩnh có thể lên tới hơn 1.000 trong ngày. Với người có hơn 30 năm chụp ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chụp nhiều là yêu cầu công việc khi phải theo sát hoạt động và bảo đảm thí sinh nào cũng có hình ảnh.

Theo anh, chụp thí sinh hoa hậu cần sự công bằng, không để cảm xúc cá nhân chi phối việc lựa chọn người xuất hiện trước ống kính. Nhiếp ảnh gia phải tìm được góc mặt đẹp, thể hiện đúng tỷ lệ cơ thể của từng cô gái ngay khi chụp.

“Ảnh tôi chụp chỉ chỉnh màu sắc, không photoshop, không kéo dài tay chân”, anh nói.

img-4090.jpg
Phóng viên ảnh Nguyễn Hồng Vĩnh (áo trắng) trong đợt ghi hình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Tuyên.
img-4178.jpg
img-4113.jpg
img-4179.jpg
img-4104.jpg
Phóng viên ảnh Nguyễn Hồng Vĩnh cho biết ảnh thí sinh do anh thực hiện chỉ được chỉnh màu sắc, không kéo dài tay chân hay làm sai lệch tỷ lệ cơ thể. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cách làm này gắn với yêu cầu ảnh báo chí: nhanh, có chất lượng và chân thực. Khâu hậu kỳ không được làm sai lệch vóc dáng của người trong ảnh. Vì thế, việc chọn góc chụp và xử lý hình ảnh tại hiện trường càng quan trọng.

Thí sinh hiện nay tự tin, chủ động hơn trước. Nhiều người đã có kinh nghiệm làm mẫu, biết góc mặt nào phù hợp với mình và trao đổi với người chụp. Điều đó giúp quá trình làm việc thuận lợi hơn, nhưng người cầm máy vẫn phải theo kịp những chuyển động, biểu cảm diễn ra rất nhanh trong các hoạt động thực tế.

Anh nhớ mùa thi năm 2006, khi máy ảnh kỹ thuật số dần phổ biến, thiết bị đang sử dụng khiến anh chưa hài lòng về chất lượng ảnh dù bắt được những khoảnh khắc sinh động. Anh quyết định bỏ khoảng 150 triệu đồng mua máy và ống kính, số tiền theo anh khi ấy tương đương giá chiếc ô tô cũ.

“Tôi mất ngủ cả đêm, ôm hết tiền nhà đi mua máy”, anh kể. Có người hỏi tại sao không mua ô tô, anh vẫn chọn đi xe máy cũ, mang theo bộ máy ảnh được gọi đùa là “khủng long” để tác nghiệp.

Trước thời kỹ thuật số, mỗi mùa hoa hậu, anh thường chụp hết khoảng 40-60 cuộn phim. Bấm máy xong chưa thể biết ngay ảnh có nét, biểu cảm đã đúng lúc hay chưa, phải đợi tráng phim mới xem được kết quả. Kinh nghiệm giúp anh phán đoán, nhưng cảm giác chờ ảnh vẫn giống như “mở túi mù”.

Thiết bị thay đổi, số lượng ảnh chụp tăng lên, song yêu cầu anh đặt ra vẫn là ghi nhận được vẻ đẹp riêng của từng thí sinh mà không sửa lại hình thể của họ.

img-4182.jpg
img-4181.jpg
img-9904.jpg
img-832.jpg
img-4097.jpg
img-4101.jpg
Hơn 30 máy quay hướng về các thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hơn 30 máy quay, vẫn sợ thiếu hình

Với ê-kíp truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026, áp lực tương tự nằm ở việc theo sát hàng chục thí sinh trong nhiều bối cảnh.

Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết chương trình sử dụng khoảng 26 máy quay chính. Tính cả flycam, GoPro và các máy quay hành động, tổng số thiết bị ghi hình lên tới hơn 30. Thời điểm đông nhất có 53 thí sinh, việc phân công máy phải được tính toán để ai cũng có hình ảnh, đồng thời thể hiện được lợi thế riêng.

Theo anh, trong các hoạt động, ê-kíp bố trí để mỗi thí sinh có ít nhất 1-2 máy theo bắt hình ảnh. Trước khi ghi hình, người quay trao đổi với các cô gái, tính góc máy phù hợp để tôn được nét trẻ trung và vẻ đẹp của từng người.

“Tôi sợ nhất là thiếu hình, không ghi đủ những khoảnh khắc đẹp của thí sinh”, đạo diễn hình ảnh chia sẻ.

img-4283.jpg
Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước và biên tập nội dung Trang Ngô của chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.
img-4282.jpg
img-3212.jpg
Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết ê-kíp lựa chọn góc máy phù hợp với từng thí sinh, bảo đảm các cô gái đều có hình ảnh trong quá trình trải nghiệm. “Chúng tôi không can thiệp tới hành xử, cảm xúc của thí sinh. Chỉ quay một lần duy nhất”, đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước chia sẻ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Có ngày công việc kéo dài từ 5h đến 23h. Ê-kíp dậy sớm để kịp ghi hình, tranh thủ thời tiết và tránh nắng. Lượng thí sinh đông, địa điểm thay đổi liên tục khiến việc bố trí con người, thiết bị phải được bàn bạc kỹ trước mỗi hoạt động.

Chị Dương Minh Trang, phụ trách sản xuất truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết ê-kíp có khoảng 100 người. Đợt ghi hình đầu tiên kéo dài 11 ngày, công việc khảo sát, xây dựng kịch bản và hậu kỳ mất khoảng một tháng.

Thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ trong khi thời gian ghi hình ngắn. Nhiều thí sinh còn trẻ, gần như chưa có kinh nghiệm tham gia truyền hình thực tế, khiến ê-kíp phải ghi hình nhiều hơn, kỹ hơn.

Sau đêm chung khảo 10/10, đội ngũ sản xuất tiếp tục ghi hình ngay ngày 11/10. Đây là giai đoạn cao điểm với lịch hoạt động dày đặc. Theo chị Trang, kịch bản được điều chỉnh trong quá trình quay để phù hợp với diễn biến thực tế.

Hàng chục máy cùng hoạt động tạo ra khối lượng tư liệu lớn. Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết bộ phận hậu kỳ có 4-5 người, phải xem và lọc hình từ toàn bộ hoạt động để chắt lọc thành chương trình dài 60-90 phút. Có lúc, họ làm việc cả đêm mới kịp tiến độ phát sóng.

img-4110.jpg﻿﻿
img-4111.jpg
img-4102.jpg
img-4103.jpg
img-4104.jpg
img-4108.jpg
img-4111.jpg
Ngoài các máy bám sát thử thách, ê-kíp bố trí máy quay ghi lại những khoảnh khắc bên ngoài hoạt động chính, giúp khán giả hiểu thêm tính cách của thí sinh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Không cho phép thí sinh diễn, quay lại

Theo đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước, kịch bản truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam đặt ra khung chương trình và các trải nghiệm, không quy định chi tiết thí sinh phải hành động hay bộc lộ cảm xúc thế nào.

Phần lớn thử thách được giữ bất ngờ với người tham gia. Thí sinh thực hiện được hay chưa làm được đều được ghi nhận, thay vì yêu cầu làm lại để có kết quả thuận lợi hơn.

“Chúng tôi không can thiệp tới hành xử, cảm xúc của thí sinh. Chỉ quay một lần duy nhất”, anh nói.

Ngoài máy quay cố định và các máy bám sát thử thách, ê-kíp phân công người ghi lại những khoảnh khắc bên ngoài hoạt động chính. Theo anh Ước, khi nhận ra ống kính đang hướng vào mình, thí sinh có thể chú ý hơn đến cách thể hiện. Những máy quay ở vị trí ít gây chú ý giúp ghi nhận phản ứng tự nhiên và cách các cô gái ứng xử với nhau.

Đó là phần tư liệu để khán giả hiểu thêm tính cách của thí sinh, bên cạnh hình ảnh trình diễn trên sân khấu. Ê-kíp tạo điều kiện để các cô gái tham gia trải nghiệm, còn cảm nhận và phản ứng thuộc về mỗi người.

img-4106.jpg
img-4177.jpg
img-4179.jpg
img-4114.jpg
img-4113.jpg
img-4096.jpg
Đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước cho biết ê-kíp lựa chọn góc máy phù hợp với từng thí sinh, bảo đảm các cô gái đều có hình ảnh trong quá trình trải nghiệm. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Việc lựa chọn thử thách được bàn từ các cuộc họp nội dung. Theo anh Ước, mỗi hoạt động cần có thông điệp, ý nghĩa với cộng đồng, xã hội. Đội ngũ sản xuất cân nhắc yếu tố bất ngờ nhưng không chủ trương tạo tình huống gây sốc hay scandal để thu hút chú ý.

Qua quá trình ghi hình, anh đánh giá cao sự tự tin, khả năng xử lý tình huống và tinh thần sẵn sàng tham gia của các thí sinh. Tuy nhiên, để những biểu hiện ấy đến được với khán giả, người quay phải có mặt đúng lúc và bộ phận hậu kỳ phải tìm được chúng giữa lượng lớn tư liệu.

Với anh Ước, nỗi lo vẫn là bỏ lỡ khoảnh khắc. Khi ê-kíp đã chọn không yêu cầu thí sinh diễn lại, phản ứng vừa xảy ra sẽ không có lần thứ hai để ghi hình.

“Với tôi, sau những trải nghiệm này, các bạn đều xứng đáng là hoa hậu, ở từng góc độ khác nhau. Tôi đánh giá cao tinh thần lăn xả, mong muốn cống hiến của các cô gái”, đạo diễn hình ảnh Đoàn Ngọc Ước chia sẻ.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam 2026 #hậu trường Hoa hậu Việt Nam #truyền hình thực tế #Đoàn Ngọc Ước #ảnh thí sinh hoa hậu #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Phóng viên ảnh Hồng Vĩnh

Cùng chuyên mục

Đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an

Đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an

TPO - Tối 6/11, nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN tổ chức lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện thế giới được hòa bình, quốc gia hưng thịnh, Giáo hội trường tồn và chúng sinh an lạc.

Hoa hậu Việt Nam 2026 qua góc nhìn chuyên gia

Hoa hậu Việt Nam 2026 qua góc nhìn chuyên gia

TPO - Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các chuyên gia đánh giá cao nền tảng học vấn của thí sinh, sự kiên định với vẻ đẹp tự nhiên và những trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng. Kỳ vọng dành cho tân hoa hậu là khả năng biến những giá trị được tôn vinh thành hành động cụ thể.

Bổ sung 23 chư tôn đức vào cơ quan lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bổ sung 23 chư tôn đức vào cơ quan lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TPO - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X. Cộng với 91 thành viên lưu lại của nhiệm kỳ IX và 23 thành viên bổ sung, Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X có tổng số 114 thành viên.

Đạo diễn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: ‘Ngồi khán đài nào cũng dễ theo dõi 25 thí sinh’

TPO - Tổng đạo diễn Trần Tú ví rủi ro khi làm sân khấu ngoài trời là “gia vị” mang thêm cảm xúc cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Với thiết kế nhiều lớp, tầm nhìn toàn cảnh và các tiết mục lồng ghép kể câu chuyện Hải Phòng, ê-kíp kỳ vọng mang tới khán giả bữa tiệc văn hóa đa dạng.

Có nên tụng kinh, đi chùa online để tích phước lành

Có nên tụng kinh, đi chùa online để tích phước lành

TPO - Tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 2/11, chủ đề "Có nên tụng kinh, đi chùa online?" được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con người lại tìm kiếm đến chốn tâm linh với hy vọng có tinh thần nhẹ nhàng, bình an hơn.

Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều tuyến đường Hải Phòng treo băng rôn, phướn chào mừng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thành phố cảng chuẩn bị đón khoảng 7.000 khán giả tới Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Đồ Sơn trong đêm thi quyết định ngày 7/11.

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Quê tôi, một ngôi làng ven biển miền Trung, đứng chân nơi cát trắng gió lào, song nom khá trù phú, trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp. Tôi theo nghề cầm bút, viết cho các báo, đài cấp tỉnh và Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng thành phố được chọn đăng cai Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo Đồ Sơn - Cát Bà cũng như về một thành phố cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe