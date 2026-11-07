Nhớ Hải Phòng từ bánh mì pate, chè dừa dầm

TPO - Sau hơn một tháng tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam có nhiều kỷ niệm với người dân nơi đây. Lisa bật khóc khi kể về mẹ của bạn cùng phòng, Phương Nghi nhớ những món đặc sản được gửi tặng, còn Diệu Anh trân trọng những cuộc gặp ở Làng trẻ em SOS.

Người mẹ Hải Phòng đặc biệt

Bất kể khi nào được hỏi, Gouband Lisa luôn hào hứng mỗi lần nhắc đến người bạn thân nhất ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 - Lưu Phương Anh. Cô ấn tượng với sự hào sảng, hòa đồng, vui vẻ của đàn chị.

Theo Gouband Lisa, Phương Anh là người giúp cô kết nối với các bạn ở nhà chung, kéo cô vào những hoạt động cộng đồng một cách sôi nổi. Từng tự ti với sự khác biệt của mình, Lisa dần tìm thấy tiếng nói chung và cảm nhận được tình cảm chân thành, ấm áp từ các cô gái khác.

Gouband Lisa xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của mẹ và gia đình thí sinh Lưu Phương Anh trong những ngày dự thi tại Hải Phòng. Ảnh: Trọng Tài.

Là bạn cùng phòng, cả hai có nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ trong quá trình sinh hoạt tại nhà chung. Qua Phương Anh, Lisa nhận được sự quan tâm từ gia đình người bạn. Cô bật khóc khi kể về mẹ Phương Anh và kỷ niệm trong đêm chung khảo.

Hôm ấy, Lisa không có người thân tới cổ vũ. Mẹ Phương Anh hỏi han, động viên và chụp ảnh lưu niệm cùng cô. Sự gần gũi của bà khiến Lisa xúc động.

Lisa cũng tới nhà Phương Anh chơi, dùng bữa cùng gia đình. Những bữa cơm giản dị và cảm giác được quan tâm có ý nghĩa đặc biệt với thí sinh sống xa gia đình. Cô nhớ lời mẹ Phương Anh: “Từ bây giờ, các con đều là con của mẹ”.

Sự đón tiếp ấy được gia đình Phương Anh dành cho cả nhóm Rực lửa. Trước đêm chung khảo, Phương Anh còn dặn người thân cổ vũ cho cả tám cô gái.

Phương Anh kể vui, mẹ và gia đình chụp ảnh với Lisa, Thảo Nguyên, Hạ Nghi nhiều hơn chụp với cô. “Mẹ em nói rằng mẹ có 8 người con. Những người không được đi tiếp, mẹ cũng buồn”, Phương Anh chia sẻ.

Gia đình Phương Anh cũng để lại nhiều tình cảm với Nguyễn Hồng Hạ Nghi. Thí sinh đến từ Đà Nẵng cho biết những lần gặp gỡ giúp cô cảm nhận rõ sự hiếu khách, ấm áp của người Hải Phòng.

“Chính những cuộc gặp gỡ giản dị như vậy giúp em hiểu rằng văn hóa của một vùng đất không chỉ nằm ở những di tích hay nét đặc trưng truyền thống, còn thể hiện qua cách con người đối đãi với nhau”, Hạ Nghi chia sẻ.

Trong khi các bạn có thêm kỷ niệm với gia đình mình, Phương Anh cũng nhận được sự động viên từ nhiều người dân quê nhà. Trước chung kết, thí sinh quê Đồ Sơn cho biết có khoảng 100 người thân, bạn bè dự kiến tới cổ vũ cô. Nhiều người chưa từng quen biết cũng nhắn tin động viên, khiến cô có thêm động lực tập luyện cho đêm thi.

Nhớ Hải Phòng từ bánh mì pate, chè dừa dầm

Sau hơn một tháng sinh hoạt và tham gia các hoạt động tại Hải Phòng, Lê Phương Nghi nhớ những món đặc sản được các thí sinh chủ nhà gửi tặng như bánh mì pate, chè dừa dầm...

“Em cảm nhận được sự chân thành, hào sảng từ các thí sinh đến từ Hải Phòng khi gửi tặng những món đặc sản như bánh mì pate, chè dừa dầm... Những điều tưởng chừng giản dị giúp em cảm nhận được tình yêu quê hương và sự hiếu khách của người dân thành phố”, Phương Nghi nói.

Lần đầu đến Hải Phòng, Phương Nghi mang tâm thế vừa là khách du lịch, vừa là thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Lịch trình cuộc thi giúp cô tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và cảnh quan địa phương. Trong cảm nhận của cô, Hải Phòng có sự mạnh mẽ, phóng khoáng của thành phố cảng, có những địa danh gắn với lịch sử như sông Bạch Đằng và vẻ đẹp nên thơ của vịnh Lan Hạ.

Tuy nhiên, khi được hỏi điều gây ấn tượng nhất, Phương Nghi chọn con người. Cô nói sự nồng hậu của những người mình gặp, đặc biệt là các bạn cùng thi, khiến cô thêm yêu mến nơi đăng cai cuộc thi.

4 thí sinh chủ nhà được xem là đại sứ du lịch của Hải Phòng tại cuộc thi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với Nguyễn Hồng Hạ Nghi, hơn một tháng chưa phải khoảng thời gian dài nhưng đủ để cô có nhiều gắn bó. Cô nhận xét người Hải Phòng thẳng thắn, nhiệt tình và chân thành. Những cuộc gặp với gia đình Phương Anh là kỷ niệm cô muốn giữ lại sau khi rời nhà chung.

“Em tin rằng sau hành trình này, khi nhắc đến Hải Phòng, em không chỉ nhớ đến một thành phố mình từng đặt chân đến, mà còn nhớ đến những con người và tình cảm mà mình may mắn nhận được”, Hạ Nghi chia sẻ.

Những điều đọng lại sau chuyến đi

Trong thời gian ở Hải Phòng, các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và cộng đồng: dâng hương tại Bến K15, tham quan làng gốm Chu Đậu, Côn Sơn - Kiếp Bạc, vịnh Lan Hạ, chăm sóc người có công, thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng, nhặt rác và trồng rừng ngập mặn Bàng La...

Với Đinh Diệu Anh, chuyến đến Bến K15 giúp cô hiểu thêm về địa danh gắn với đường Hồ Chí Minh trên biển. Những câu chuyện lịch sử từng được đọc, được nghe trở nên gần gũi hơn khi cô trực tiếp có mặt tại đây.

“Trước đây, khi nhắc đến Hải Phòng, em thường nghĩ đến thành phố cảng năng động, hoa phượng đỏ hay những món ăn rất đặc trưng. Nhưng hơn một tháng vừa qua đã cho em cơ hội thực sự sống, trải nghiệm và hiểu thêm về mảnh đất này”, Diệu Anh nói.

Thí sinh Đinh Diệu Anh (SBD 186) chia sẻ Hải Phòng là một phần ký ức rất đặc biệt với cô. Ảnh: Dương Triều.

Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng cũng để lại trong cô nhiều suy nghĩ. Qua những cuộc trò chuyện, Diệu Anh cảm nhận được sự hồn nhiên, tình cảm và những ước mơ của các em nhỏ. Cô suy nghĩ về việc sử dụng kiến thức, khả năng của mình để hỗ trợ các em.

“Trải nghiệm đó khiến em suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của người trẻ: chúng ta không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao, có thể bắt đầu bằng việc dành kiến thức, thời gian và khả năng của mình để tạo thêm cơ hội cho người khác”, cô chia sẻ.

Diệu Anh cho biết trong hoạt động của cuộc thi cũng như những cuộc gặp đời thường, cô và các thí sinh nhận được lời hỏi han, động viên từ người dân. Sau hơn một tháng, những kỷ niệm về Hải Phòng của cô có cả chuyến tìm hiểu lịch sử, buổi gặp các em nhỏ ở Làng SOS và tình cảm của những người đã đón tiếp mình.

"Hải Phòng trở thành nơi em được hiểu thêm về lịch sử, gặp những con người đáng quý và lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Em tin Hải Phòng sẽ là một phần ký ức rất đặc biệt đối với em”, Diệu Anh nói.