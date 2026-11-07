Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhớ Hải Phòng từ bánh mì pate, chè dừa dầm

Đỗ Quyên - Trọng Tài

TPO - Sau hơn một tháng tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam có nhiều kỷ niệm với người dân nơi đây. Lisa bật khóc khi kể về mẹ của bạn cùng phòng, Phương Nghi nhớ những món đặc sản được gửi tặng, còn Diệu Anh trân trọng những cuộc gặp ở Làng trẻ em SOS.

Người mẹ Hải Phòng đặc biệt

Bất kể khi nào được hỏi, Gouband Lisa luôn hào hứng mỗi lần nhắc đến người bạn thân nhất ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 - Lưu Phương Anh. Cô ấn tượng với sự hào sảng, hòa đồng, vui vẻ của đàn chị.

Theo Gouband Lisa, Phương Anh là người giúp cô kết nối với các bạn ở nhà chung, kéo cô vào những hoạt động cộng đồng một cách sôi nổi. Từng tự ti với sự khác biệt của mình, Lisa dần tìm thấy tiếng nói chung và cảm nhận được tình cảm chân thành, ấm áp từ các cô gái khác.

img-6909.jpg
Gouband Lisa xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của mẹ và gia đình thí sinh Lưu Phương Anh trong những ngày dự thi tại Hải Phòng. Ảnh: Trọng Tài.

Là bạn cùng phòng, cả hai có nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ trong quá trình sinh hoạt tại nhà chung. Qua Phương Anh, Lisa nhận được sự quan tâm từ gia đình người bạn. Cô bật khóc khi kể về mẹ Phương Anh và kỷ niệm trong đêm chung khảo.

Hôm ấy, Lisa không có người thân tới cổ vũ. Mẹ Phương Anh hỏi han, động viên và chụp ảnh lưu niệm cùng cô. Sự gần gũi của bà khiến Lisa xúc động.

Lisa cũng tới nhà Phương Anh chơi, dùng bữa cùng gia đình. Những bữa cơm giản dị và cảm giác được quan tâm có ý nghĩa đặc biệt với thí sinh sống xa gia đình. Cô nhớ lời mẹ Phương Anh: “Từ bây giờ, các con đều là con của mẹ”.

Sự đón tiếp ấy được gia đình Phương Anh dành cho cả nhóm Rực lửa. Trước đêm chung khảo, Phương Anh còn dặn người thân cổ vũ cho cả tám cô gái.

Phương Anh kể vui, mẹ và gia đình chụp ảnh với Lisa, Thảo Nguyên, Hạ Nghi nhiều hơn chụp với cô. “Mẹ em nói rằng mẹ có 8 người con. Những người không được đi tiếp, mẹ cũng buồn”, Phương Anh chia sẻ.

Gia đình Phương Anh cũng để lại nhiều tình cảm với Nguyễn Hồng Hạ Nghi. Thí sinh đến từ Đà Nẵng cho biết những lần gặp gỡ giúp cô cảm nhận rõ sự hiếu khách, ấm áp của người Hải Phòng.

“Chính những cuộc gặp gỡ giản dị như vậy giúp em hiểu rằng văn hóa của một vùng đất không chỉ nằm ở những di tích hay nét đặc trưng truyền thống, còn thể hiện qua cách con người đối đãi với nhau”, Hạ Nghi chia sẻ.

Trong khi các bạn có thêm kỷ niệm với gia đình mình, Phương Anh cũng nhận được sự động viên từ nhiều người dân quê nhà. Trước chung kết, thí sinh quê Đồ Sơn cho biết có khoảng 100 người thân, bạn bè dự kiến tới cổ vũ cô. Nhiều người chưa từng quen biết cũng nhắn tin động viên, khiến cô có thêm động lực tập luyện cho đêm thi.

Nhớ Hải Phòng từ bánh mì pate, chè dừa dầm

Sau hơn một tháng sinh hoạt và tham gia các hoạt động tại Hải Phòng, Lê Phương Nghi nhớ những món đặc sản được các thí sinh chủ nhà gửi tặng như bánh mì pate, chè dừa dầm...

“Em cảm nhận được sự chân thành, hào sảng từ các thí sinh đến từ Hải Phòng khi gửi tặng những món đặc sản như bánh mì pate, chè dừa dầm... Những điều tưởng chừng giản dị giúp em cảm nhận được tình yêu quê hương và sự hiếu khách của người dân thành phố”, Phương Nghi nói.

Lần đầu đến Hải Phòng, Phương Nghi mang tâm thế vừa là khách du lịch, vừa là thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Lịch trình cuộc thi giúp cô tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và cảnh quan địa phương. Trong cảm nhận của cô, Hải Phòng có sự mạnh mẽ, phóng khoáng của thành phố cảng, có những địa danh gắn với lịch sử như sông Bạch Đằng và vẻ đẹp nên thơ của vịnh Lan Hạ.

Tuy nhiên, khi được hỏi điều gây ấn tượng nhất, Phương Nghi chọn con người. Cô nói sự nồng hậu của những người mình gặp, đặc biệt là các bạn cùng thi, khiến cô thêm yêu mến nơi đăng cai cuộc thi.

img-6910.jpg
img-6911.jpg
img-6912.jpg
img-6914.jpg
4 thí sinh chủ nhà được xem là đại sứ du lịch của Hải Phòng tại cuộc thi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với Nguyễn Hồng Hạ Nghi, hơn một tháng chưa phải khoảng thời gian dài nhưng đủ để cô có nhiều gắn bó. Cô nhận xét người Hải Phòng thẳng thắn, nhiệt tình và chân thành. Những cuộc gặp với gia đình Phương Anh là kỷ niệm cô muốn giữ lại sau khi rời nhà chung.

“Em tin rằng sau hành trình này, khi nhắc đến Hải Phòng, em không chỉ nhớ đến một thành phố mình từng đặt chân đến, mà còn nhớ đến những con người và tình cảm mà mình may mắn nhận được”, Hạ Nghi chia sẻ.

Những điều đọng lại sau chuyến đi

Trong thời gian ở Hải Phòng, các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và cộng đồng: dâng hương tại Bến K15, tham quan làng gốm Chu Đậu, Côn Sơn - Kiếp Bạc, vịnh Lan Hạ, chăm sóc người có công, thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng, nhặt rác và trồng rừng ngập mặn Bàng La...

Với Đinh Diệu Anh, chuyến đến Bến K15 giúp cô hiểu thêm về địa danh gắn với đường Hồ Chí Minh trên biển. Những câu chuyện lịch sử từng được đọc, được nghe trở nên gần gũi hơn khi cô trực tiếp có mặt tại đây.

“Trước đây, khi nhắc đến Hải Phòng, em thường nghĩ đến thành phố cảng năng động, hoa phượng đỏ hay những món ăn rất đặc trưng. Nhưng hơn một tháng vừa qua đã cho em cơ hội thực sự sống, trải nghiệm và hiểu thêm về mảnh đất này”, Diệu Anh nói.

img-6915.jpg
Thí sinh Đinh Diệu Anh (SBD 186) chia sẻ Hải Phòng là một phần ký ức rất đặc biệt với cô. Ảnh: Dương Triều.

Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng cũng để lại trong cô nhiều suy nghĩ. Qua những cuộc trò chuyện, Diệu Anh cảm nhận được sự hồn nhiên, tình cảm và những ước mơ của các em nhỏ. Cô suy nghĩ về việc sử dụng kiến thức, khả năng của mình để hỗ trợ các em.

“Trải nghiệm đó khiến em suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của người trẻ: chúng ta không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao, có thể bắt đầu bằng việc dành kiến thức, thời gian và khả năng của mình để tạo thêm cơ hội cho người khác”, cô chia sẻ.

Diệu Anh cho biết trong hoạt động của cuộc thi cũng như những cuộc gặp đời thường, cô và các thí sinh nhận được lời hỏi han, động viên từ người dân. Sau hơn một tháng, những kỷ niệm về Hải Phòng của cô có cả chuyến tìm hiểu lịch sử, buổi gặp các em nhỏ ở Làng SOS và tình cảm của những người đã đón tiếp mình.

"Hải Phòng trở thành nơi em được hiểu thêm về lịch sử, gặp những con người đáng quý và lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Em tin Hải Phòng sẽ là một phần ký ức rất đặc biệt đối với em”, Diệu Anh nói.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam #Hải Phòng #Gouband Lisa #Lưu Phương Anh #Lê Phương Nghi #Nguyễn Hồng Hạ Nghi #Đinh Diệu Anh

Cùng chuyên mục

Hơn 30 ống kính chụp, quay thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Hơn 30 ống kính chụp, quay thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hơn 30 máy quay ghi lại hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, có ngày ê-kíp làm việc từ 5h đến 23h. Phía sau những hình ảnh lên sóng là yêu cầu không để sót khoảnh khắc, không diễn hay chỉnh sửa tỷ lệ cơ thể.

Đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an

Đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an

TPO - Tối 6/11, nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN tổ chức lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện thế giới được hòa bình, quốc gia hưng thịnh, Giáo hội trường tồn và chúng sinh an lạc.

Hoa hậu Việt Nam 2026 qua góc nhìn chuyên gia

Hoa hậu Việt Nam 2026 qua góc nhìn chuyên gia

TPO - Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các chuyên gia đánh giá cao nền tảng học vấn của thí sinh, sự kiên định với vẻ đẹp tự nhiên và những trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng. Kỳ vọng dành cho tân hoa hậu là khả năng biến những giá trị được tôn vinh thành hành động cụ thể.

Bổ sung 23 chư tôn đức vào cơ quan lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bổ sung 23 chư tôn đức vào cơ quan lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TPO - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị trưởng lão hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X. Cộng với 91 thành viên lưu lại của nhiệm kỳ IX và 23 thành viên bổ sung, Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa X có tổng số 114 thành viên.

Đạo diễn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: ‘Ngồi khán đài nào cũng dễ theo dõi 25 thí sinh’

TPO - Tổng đạo diễn Trần Tú ví rủi ro khi làm sân khấu ngoài trời là “gia vị” mang thêm cảm xúc cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Với thiết kế nhiều lớp, tầm nhìn toàn cảnh và các tiết mục lồng ghép kể câu chuyện Hải Phòng, ê-kíp kỳ vọng mang tới khán giả bữa tiệc văn hóa đa dạng.

Có nên tụng kinh, đi chùa online để tích phước lành

Có nên tụng kinh, đi chùa online để tích phước lành

TPO - Tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 2/11, chủ đề "Có nên tụng kinh, đi chùa online?" được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, con người lại tìm kiếm đến chốn tâm linh với hy vọng có tinh thần nhẹ nhàng, bình an hơn.

Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều tuyến đường Hải Phòng treo băng rôn, phướn chào mừng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thành phố cảng chuẩn bị đón khoảng 7.000 khán giả tới Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Đồ Sơn trong đêm thi quyết định ngày 7/11.

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Quê tôi, một ngôi làng ven biển miền Trung, đứng chân nơi cát trắng gió lào, song nom khá trù phú, trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp. Tôi theo nghề cầm bút, viết cho các báo, đài cấp tỉnh và Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng thành phố được chọn đăng cai Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo Đồ Sơn - Cát Bà cũng như về một thành phố cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe