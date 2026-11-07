Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mở cơ chế đặc thù, dự án du lịch 30.000 tỷ được đề xuất miễn thuế 4 năm

Luân Dũng

TPO - Chính phủ trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, với hàng loạt các ưu đãi lớn, trong đó dự án 30.000 tỷ đồng có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Ưu tiên 3 cực tăng trưởng Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng

Sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, Bộ trưởng cho hay, dự thảo nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch (Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng)

Dự thảo cũng phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với từng loại.

Trong đó, dự án du lịch chất lượng cao (vốn từ 3.000 tỷ đồng, các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 1.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.000 lao động) được hỗ trợ hạ tầng trong và ngoài hàng rào, thuê nhà, đất là tài sản công (chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước), ưu tiên xúc tiến, hỗ trợ thủ tục hành chính qua đầu mối.

dl.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý

Với dự án du lịch động lực (vốn từ 10.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 5.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động) được thí điểm trong 5 năm áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đến mức thấp nhất là 10%, miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ;

Trong khi đó, dự án du lịch động lực mang tính chiến lược (vốn từ 30.000 tỷ đồng, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu từ 15.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho ít nhất 2.000 lao động) thời hạn hoạt động của dự án đến 70 năm, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% trong không quá 9 năm tiếp theo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cả 3 loại dự án du lịch trên không bao gồm hạng mục, hợp phần kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất động sản; ưu đãi chỉ áp dụng cho các hạng mục, hoạt động du lịch; dự án phải giải ngân tối thiểu 30% vốn trong 3 năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất đối với phần diện tích đất cảnh quan, cây xanh, mặt nước, không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng hạng 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25%.

Mở rộng miễn thị thực song phương cho thị trường trọng điểm

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp mở đường bay mới phục vụ du lịch và tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú có hợp đồng tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP theo quy định của HĐND cấp tỉnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng cho biết, dự thảo nghị quyết mở rộng miễn thị thực song phương cho khách từ các thị trường trọng điểm; áp dụng thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại, khách hội nghị, hội thảo.

Chính phủ đề xuất Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, Chính phủ báo cáo Quốc hội hằng năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm.

dl2.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Như Ý

Qua thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với sự cần thiết ban hành nghị quyết, cũng như một số cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội để tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn các tác động đối với ngân sách và phương án bảo đảm nguồn lực của từng chính sách.

Về nguyên tắc thực hiện, Ủy ban đề nghị nhấn mạnh đến nguyên tắc ưu tiên đầu tư theo hiệu quả kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch bền vững; bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư, nhất là người dân vùng khó khăn, được tham gia và thụ hưởng thực chất; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong lựa chọn dự án, áp dụng chính sách.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý, dự thảo nghị quyết đưa ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ ở mức rất cao đối với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, trong khi hiệu quả mang lại chưa được đánh giá rõ ràng. Vì vậy, ông đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng quy định này.

Xem thêm

#ưu đãi du lịch #miễn thuế doanh nghiệp #dự án du lịch #Lâm Thị Phương Thanh #Nguyễn Đắc Vinh #miễn thị thực #cơ chế đặc thù #Miễn thuế cho doanh nghiệp làm du lịch #Mở đường bay du lịch

Cùng chuyên mục

Mưa lớn gây ngập nhà dân, chia cắt giao thông ở xã vùng cao Lào Cai

Mưa lớn gây ngập nhà dân, chia cắt giao thông ở xã vùng cao Lào Cai

TPO - Mưa lớn xảy ra vào rạng sáng 7/11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) bị ngập úng, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông và diện tích hoa màu của người dân. Thống kê ban đầu, có 42 hộ dân bị thiệt hại, trong đó 38 hộ bị ngập nhà.

150 hoạt động lớn tại Lễ hội 'Thăng Long Kẻ Nghệ'

150 hoạt động lớn tại Lễ hội 'Thăng Long Kẻ Nghệ'

TPO - Từ ngày 13-28/11/2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội chính thức trở lại với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”. Sự kiện có sự tham gia và đồng kiến tạo của gần 1.000 nhà sáng tạo cùng nghệ nhân trong và ngoài nước.

Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

TPO - Dự báo khoảng đêm 8/11, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Sau đó khoảng 12/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.

Quy định mới của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến

Quy định mới của Ban Bí thư về sinh hoạt đảng trực tuyến

TPO - Sinh hoạt đảng trực tuyến là phương thức bổ trợ trong những trường hợp cần thiết. Việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm thiết thực, thực chất, hiệu quả, đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng...

Tuổi trẻ An Giang thắp sáng đường biên, xây nhà cho cán bộ Đoàn khó khăn

Tuổi trẻ An Giang thắp sáng đường biên, xây nhà cho cán bộ Đoàn khó khăn

TPO - Tuyến đường dài 1,5km ở khu vực biên giới phường Tịnh Biên (An Giang) được lắp đặt 50 trụ đèn năng lượng mặt trời, cùng hệ thống giá treo cờ Tổ quốc. Dịp này, Đoàn UBND tỉnh An Giang cũng khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở.

Đại tướng Phan Văn Giang: Điều chỉnh tổ chức, biên chế trong Quân đội phải tránh chồng chéo

Đại tướng Phan Văn Giang: Điều chỉnh tổ chức, biên chế trong Quân đội phải tránh chồng chéo

TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cần đánh giá kỹ tác động của từng phương án điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội đối với khả năng chỉ huy, điều hành và duy trì hoạt động thường xuyên; đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe