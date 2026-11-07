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Pháp luật

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Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu chi 26 tỷ đồng 'chạy án' bị 2 chị em ruột chiếm đoạt

Hoàng An

TPO - Bị khởi tố vì lừa đảo hơn 1.700 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (Tổng giám đốc Sen Tài Thu) đưa 26 tỷ đồng cho hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú "chạy án" nhưng bị chiếm đoạt. Lan và Tú sử dụng số tiền trên mua nhà, gửi tiết kiệm.

Dự kiến ngày 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân) do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm Chủ tọa.

Một kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

459 người chuyển 1.726 tỷ đồng đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đều bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị xét xử thêm tội “Rửa tiền”.

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Bị cáo Phạm Thu Hòa cùng đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận.

Khách hàng có tiền đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương, đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Tuy nhiên thực tế, Viện kiểm sát xác định sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Kết quả, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Lấy tiền 'chạy án' mua chung cư, gửi tiết kiệm

Sau khi nhận tiền, các bị cáo Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

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Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương, Tổng giám đốc Sen Tài Thu.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú (hai chị em ruột), cáo trạng xác định, các bị cáo này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành Công an nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền “chạy án”, Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng đồng phạm đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương.

Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt, dùng để mua căn hộ chung cư tại Khu đô thị Royal City với giá 9,5 tỷ đồng; gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.

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#Sen Tài Thu #Sen Tài Thu lừa đảo #Chạy án cho Tổng giám đốc #Chạy án

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