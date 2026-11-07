Phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 Hồ Văn Tình bị bắt như thế nào?

Vào chiều 7/11, lực lượng chức năng đã bắt được Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2, tại xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, Hồ Văn Tình bị bắt khi đang ẩn náu trong một cấu kiện cống bê tông hình vòm, được đặt ngửa giữa khu vực nhiều cây cối gần nghĩa trang thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Tình sau đó đã bị cảnh sát khống chế, lôi ra ngoài. Khi bị bắt đối tượng mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, đeo khẩu trang, mặc quần dài màu sáng và đi giày.

Hồ Văn Tình khi bị bắt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, khu vực Tình bị bắt giữ khá hoang vắng, dân cư thưa thớt, với đa phần là đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Từ thôn Suối Thơm đến làng Cây Cày - nơi đối tượng nghi xuất hiện rồi mất dấu vào tối ngày 4/11 không xa, khoảng 2 km. Cả khu vực chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào, xung quanh là đồi núi và rừng trồng keo của người dân.

Hồ Văn Tình (SN 2002) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Giết người". Dù là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm 4 phạm nhân bỏ trốn, Tình được xác định là đối tượng nguy hiểm nhất, từng có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Cụ thể, ngày 7/6/2024, trong quá trình truy bắt Tình liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Á, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai cũ), đối tượng đã dùng dao đâm khiến 2 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị thương.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Cảnh sát áp giải Hồ Văn Tình.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ 3 phạm nhân. Cụ thể, sáng 24/10, Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm. Đến hơn 0h ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn tiếp tục bị bắt giữ tại khu vực triền núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào chiều 7/11, sau 16 ngày tổ chức truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các phạm nhân đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật.