Video: Khoảnh khắc lực lượng chức năng bắt giữ phạm nhân cuối cùng Hồ Văn Tình

TPO - Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trốn khỏi trại giam A2 - Bộ Công an, đã bị bắt giữ tại địa bàn xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Bị khởi tố vì lừa đảo hơn 1.700 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (Tổng giám đốc Sen Tài Thu) đưa 26 tỷ đồng cho hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú "chạy án" nhưng bị chiếm đoạt. Lan và Tú sử dụng số tiền trên mua nhà, gửi tiết kiệm.
TPO - Bảo vệ cho bị hại, các luật sư đề nghị HĐXX tăng án phạt đối với Mr Pips, Shark Bình và nhóm đồng phạm, đồng thời bồi thường cho bị hại thêm khoản tiền tương ứng 20%/năm tính trên số tiền bị chiếm đoạt.
TPO - Từ kết quả kiểm tra sản phẩm giò, chả chứa hàn the tại chợ Xanh - Văn Quán, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tạm giữ 571 kg giò, chả có chứa hàn the.
TPO - Công an TP Đồng Nai vừa làm việc với chủ 3 tài khoản facebook thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ và tương tác với các hội nhóm, fanpage đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
TPO - Từng làm nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động, Dương Văn Đại lợi dụng hiểu biết về thủ tục đi Canada, dùng mạng xã hội và giấy tờ giả để lừa 8 người hơn 6,3 tỷ đồng.
TPO - Đối tượng Đỗ Thị Ngọc Nguyên lợi dụng khiếu kiện, có các hành vi vi phạm pháp luật như: tập trung đông người trước cổng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội, nơi công cộng để hò hét và căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật.
TPO - Trước khi đến khu đô thị Sala, nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị 3 cây mã tấu, thống nhất tấn công người có thái độ khiêu khích, sau đó đuổi đánh hai người đi đường.
TPO - “Hiệp đen” cùng 13 người bị khởi tố sau khi dàn dựng clip giang hồ để đánh bóng tên tuổi, đồng thời bị điều tra hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ 120%/năm.
TPO - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp ( "Hiệp đen", sinh năm 1971) thừa nhận đeo vàng giả để tạo hình ảnh giống xã hội đen trong phim, đồng thời khai về hành vi của những người liên quan.
TPO - Nhiều người anh em, họ hàng của gia đình Mr Pips tự nguyện mang tiền đến nộp cơ quan điều tra sau khi vụ việc bị phanh phui, do đều nhận thức là tiền bất chính, "giữ hộ".
TPO - Ngoài chỉ đạo cấp dưới lừa đảo 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư, Shark Thủy bị cáo buộc đưa hối lộ 20 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần), để 'chạy' dòng tiền khống qua tài khoản Tập đoàn Giáo dục Egroup.
TPO - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
TPO - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”) cùng 13 đối tượng liên quan việc dàn dựng, phát tán video bạo lực; đồng thời làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, tàng trữ vũ khí quân dụng.
TPO - Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
TPO - Bào chữa cho Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips), luật sư cho rằng thân chủ chỉ phải chịu trách nhiệm đối với hành vi rửa tiền hơn 57 tỷ đồng, đề nghị Tòa trả lại các tài sản là xe sang, 5 căn hộ và 50 trang sức...
TPO - Lê Thanh Lợi lợi dụng gia chủ đi vắng đã đột nhập vào nhà dân ở Vĩnh Long, lục lọi phòng ngủ lấy trộm nhiều tài sản có giá trị, như vàng, trang sức bạch kim, điện thoại di động.