Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

9 dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội nguy cơ chậm tiến độ, có công trình chưa thể thi công

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về 9 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, có dự án sản lượng thi công vẫn ở mức 0%.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, 9 dự án giao thông trọng điểm đang đối diện nguy cơ chậm tiến độ bao gồm: cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình); cầu Ngọc Hồi; cầu Vân Phúc; Vành đai 3 qua Đông Anh; Quốc lộ 6 (đoạn Hà Đông - Xuân Mai); đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; cầu Thượng Cát; đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

tp-dltl-8552.jpg
Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình) là một trong 9 dự án giao thông trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đình trệ là do công tác GPMB tại nhiều dự án chưa có chuyển biến đáng kể. Điển hình, dự án Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú hiện vẫn còn 101,4ha chưa được bàn giao. Đây là điểm nghẽn lớn khiến sản lượng thi công dự án này vẫn giậm chân ở mức 0% (kế hoạch điều chỉnh là 0,7%). Cùng tuyến Vành đai 3,5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 cũng vướng 2,16ha mặt bằng, sản lượng thi công mới đạt 4,1% kế hoạch.

Một số dự án khác ghi nhận tiến độ thi công rất thấp. Dự án đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng) hiện tạm dừng thi công để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, giá trị thực hiện dừng ở 59,3%. Dự án nâng cấp đường 70 (đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm) mới đạt 8,2% kế hoạch do còn 17,46ha đất chưa GPMB tại phường Tây Mỗ, Xuân Phương và xã Sơn Đồng, dự kiến đến quý II/2027 mới hoàn tất.

Tại dự án đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, tỷ lệ GPMB đã đạt 88,6% nhưng vẫn còn 3,66ha chưa bàn giao do vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất. Dự án kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên còn 4,22ha chưa GPMB liên quan đến đất nông nghiệp và đất quốc phòng.

Nhóm dự án cầu vượt sông Hồng cũng gặp khó khăn cục bộ. Cầu Ngọc Hồi dù đạt 99% khối lượng GPMB nhưng vẫn vướng 0,53ha phía Hưng Yên. Cầu Thượng Cát còn 1,701ha GPMB bổ sung tại xã Thiên Lộc, trong khi cầu Vân Phúc vướng 1,48ha mặt bằng và hệ thống điện trung, hạ thế tại xã Phúc Thọ.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND TP chỉ đạo các địa phương tập trung xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thành bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Việc giải quyết mặt bằng cần được đôn đốc, báo cáo định kỳ hằng tuần.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan cần đẩy nhanh di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ thủ tục điều chỉnh dự án và giải ngân vốn. Đối với các nhà thầu chậm tiến độ, Sở yêu cầu chủ đầu tư cương quyết điều chuyển khối lượng, đồng thời tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công tại những khu vực đã có mặt bằng.

Xem thêm

#dự án giao thông Hà Nội #chậm tiến độ #giải phóng mặt bằng #Vành đai 3 #5 #cầu Ngọc Hồi #cầu Thượng Cát #Sở Xây dựng Hà Nội

Cùng chuyên mục

150 hoạt động lớn tại Lễ hội 'Thăng Long Kẻ Nghệ'

150 hoạt động lớn tại Lễ hội 'Thăng Long Kẻ Nghệ'

TPO - Từ ngày 13-28/11/2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội chính thức trở lại với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”. Sự kiện có sự tham gia và đồng kiến tạo của gần 1.000 nhà sáng tạo cùng nghệ nhân trong và ngoài nước.

Dàn ca sỹ nổi tiếng hội tụ tại concert hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Mỹ Đình

Dàn ca sỹ nổi tiếng hội tụ tại concert hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Mỹ Đình

TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát khoảng 50.000 vé.

Chủ tịch Hà Nội: Giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện trên công trường

Chủ tịch Hà Nội: Giải ngân phải gắn với khối lượng thực hiện trên công trường

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, mặc dù thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao nhưng cần nhìn nhận thực chất kết quả này. Trong tổng số vốn đã giải ngân, một tỷ lệ đáng kể là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Cư dân tại 246 căn hộ dự kiến di dời tại Kim Văn - Kim Lũ đề nghị công khai hồ sơ pháp lý dự án

Cư dân tại 246 căn hộ dự kiến di dời tại Kim Văn - Kim Lũ đề nghị công khai hồ sơ pháp lý dự án

TPO - Cư dân tại 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) mong muốn cơ quan chức năng rà soát, công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án. Bảo vệ quyền lợi người mua nhà ngay tình, bảo vệ quyền lợi cho cư dân để cư dân an cư lạc nghiệp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe