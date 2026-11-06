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Dàn ca sỹ nổi tiếng hội tụ tại concert hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Mỹ Đình

Trường Phong

TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát khoảng 50.000 vé.

Sáng 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về một số nội dung quan trọng.

Về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, thành phố sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với nhiều sự kiện, trong đó, điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

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Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin tại hội nghị. Ảnh: Đ.L.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, chương trình có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát khoảng 50.000 vé.

Theo kế hoạch, chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp những màn pháo hoa, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa vùng miền, dân tộc trên cả nước…

Thời lượng chương trình tối đa 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Tại hội nghị, phóng viên báo chí đặt câu hỏi về việc người dân có thể nhận vé của chương trình vào thời điểm nào và số lượng bao nhiêu?. Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, sở sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đặc biệt, theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, ban tổ chức cũng sẽ nghiên cứu việc kiểm soát để tránh tình trạng vé mời xem chương trình bị “mua đi bán lại”… làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của chương trình, ảnh hưởng đến mục đích của chương trình là ngày hội văn hóa của toàn dân.

Nhiều hoạt động đặc sắc

Trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sẽ có chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” được tổ chức từ ngày 21 - 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Quy mô dự kiến khoảng hơn 30.000 người tham gia. Lễ khai mạc được tổ chức sáng 21/11.

Đáng chú ý, sẽ có hoạt động diễu hành di sản gồm 18 khối, quy tụ khoảng 2.300 nghệ nhân và người dân đến từ 48 xã, phường cùng các lực lượng văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô. Chương trình còn có sự tham gia của 100 nghệ sĩ, vận động viên và 200 học sinh.

Trong hai ngày 21 và 22/11, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại sẽ diễn ra tại ba sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay.

Song song với các chương trình biểu diễn, thành phố cũng bố trí 5 không gian trải nghiệm văn hóa từ ngày 21 đến 24/11. Trong đó có không gian làng nghề, phố nghề truyền thống với khoảng 30 gian hàng; không gian giới thiệu văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ; triển lãm nghệ thuật ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo, thực tế tăng cường; triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” và không gian giới thiệu “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình và Sáng tạo”…

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được tổ chức rộng khắp tại 126 xã, phường của thành phố.

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