Người dân chật vật len lỏi giữa đất đá, hố sâu và bụi mù trên đường Lĩnh Nam

TPO - Tình trạng tập kết máy móc, vật liệu cùng các hố đào sâu chưa hoàn trả trên mặt đường xuống cấp tại dự án Lĩnh Nam đang thu hẹp diện tích lưu thông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.
TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát khoảng 50.000 vé.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị 17 địa phương phối hợp thông báo, vận động doanh nghiệp nghiên cứu điều chuyển một phần tuyến xe khách liên tỉnh từ bến Giáp Bát, Nước Ngầm về Yên Sở.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, mặc dù thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao nhưng cần nhìn nhận thực chất kết quả này. Trong tổng số vốn đã giải ngân, một tỷ lệ đáng kể là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.
TPO - Trưa 5/11, vụ hỏa hoạn tại cơ sở học tạm của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) khiến một nam sinh lớp 6 tử vong. Từ khi nhận tin báo, nhiều người dân tại phố Ngọc Hồi đã đến túc trực, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và xót xa nhớ về cậu học trò chăm ngoan, lễ phép.
TPO - Như thường lệ, anh P.V.H. chở con trai ra bến xe buýt để đi học vào đầu giờ chiều. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), anh đã vĩnh viễn mất con. Sự ra đi đột ngột của cậu học trò lớp 6 khiến gia đình, thầy cô và cả khu phố bàng hoàng, xót xa.
TPO - Sau cơn mưa lớn vào sáng sớm ngày 6/11, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều người đi xe lên vỉa hè để tìm lối thoát.
TPO - Cư dân tại 246 căn hộ thuộc 4 tòa chung cư ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) mong muốn cơ quan chức năng rà soát, công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án. Bảo vệ quyền lợi người mua nhà ngay tình, bảo vệ quyền lợi cho cư dân để cư dân an cư lạc nghiệp.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới khu vực Hà Nội duy trì nền nhiệt hạ nhẹ, mưa dông rải rác duy trì. Dự kiến ngay sau đó có thêm đợt khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt khu vực hạ rõ rệt.
TPO - Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng đang được tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.
TPO - Hà Nội thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng 5 tuyến metro dài 253,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng, mỗi km có mức trần 120 triệu USD.
TPO - HĐND thành phố Hà Nội thông qua điều chỉnh danh mục dự án thí điểm nhà ở thương mại, đưa 14 khu đất rộng 109,1 ha ra khỏi danh sách và bổ sung 2 khu đất rộng 45,5 ha. Trong đó có 7 dự án nhà ở thương mại tại phường Vĩnh Hưng.
TPO - Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất tổng diện tích khoảng 7,31 ha, có giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
TPO - Dự án mở rộng đường Nguyễn Phong Sắc được kiến nghị đẩy nhanh thông qua việc sử dụng quỹ đất 0,9ha phía Nam đường Nghĩa Tân để tái định cư và xử lý đồng bộ hệ thống thoát nước khu vực.
TPO - Diễn biến thời tiết thực tế tại khu vực Hà Nội có mưa rải rác, kết hợp sương mù nhẹ. Trong 24 giờ tới Thủ đô ban ngày có nắng, sau đó đợt không khí lạnh với cường độ trung bình có thể tràn về, gây mưa, nền nhiệt giảm nhẹ.
TPO - Kể từ ngày 3/11, hàng loạt phương tiện lưu thông qua công trường ga ngầm S9 (tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội) sẽ được điều hướng sang lộ trình mới, đồng thời khu vực này chuẩn bị xén vỉa hè để mở rộng nút giao chống ùn tắc.
TPO - Sáng 3/11, kiểm tra thực tế hơn 300 xe đưa đón học sinh tại khu vực Mỹ Đình, lực lượng chức năng ghi nhận các phương tiện cơ bản đáp ứng điều kiện vận tải. Một số trường hợp có phù hiệu mờ hoặc vị trí đặt bình chữa cháy chưa phù hợp.