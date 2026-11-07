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Nhịp sống Thủ đô

Người dân chật vật len lỏi giữa đất đá, hố sâu và bụi mù trên đường Lĩnh Nam

Phùng Linh

TPO - Tình trạng tập kết máy móc, vật liệu cùng các hố đào sâu chưa hoàn trả trên mặt đường xuống cấp tại dự án Lĩnh Nam đang thu hẹp diện tích lưu thông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

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Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có tổng chiều dài 3,4 km, nối từ nút giao Tam Trinh đến đê sông Hồng. Trong đó, đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái (dài 2,2 km) được quy hoạch trùng với hướng tuyến Vành đai 2,5.
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Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỉ đồng, do UBND phường Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư. Tuyến đường được mở rộng với mặt cắt từ 22,5-40m, quy mô 4-6 làn xe. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 9,8ha, ảnh hưởng đến khoảng 800 hộ dân và 34 tổ chức.
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Được phê duyệt chủ trương từ năm 2013, dự án từng có nhiều năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến nay, khi quỹ đất dần được bàn giao, nhà thầu đã đồng loạt tổ chức nhiều mũi thi công. Dọc toàn tuyến, máy móc hiện đang tập trung xử lý các hạng mục hạ tầng ngầm, bóc nền và ép cừ.
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Việc tập kết máy móc, vật liệu và đất đá dọc tuyến đang làm thu hẹp đáng kể không gian lưu thông. Tại nhiều phân đoạn, rào chắn công trường án ngữ trực tiếp lối ra vào nhà dân và các cơ sở kinh doanh. Dòng phương tiện qua đây buộc phải di chuyển chậm, luồn lách qua các chướng ngại vật trên phần nền đường đào xới, chưa hoàn thiện.
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Dọc công trường, bề mặt ngổn ngang đất đá cùng các hố móng sâu, để lộ hệ thống cáp điện, viễn thông và cống thoát nước đang xử lý dang dở.
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Quá trình thi công hạ tầng ngầm để lại một số hố móng chậm hoàn trả mặt bằng dọc tuyến. Đại diện nhà thầu cho biết, địa chất thực tế phức tạp là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ thi công gặp khó khăn. Theo thiết kế ban đầu, công trình chỉ cần ép cừ một lớp, song khi triển khai phải điều chỉnh thành hai lớp, đồng thời bổ sung biện pháp chống đỡ, khiến thời gian thi công kéo dài.
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Việc đào đường thi công đã khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân sinh sống quanh khu vực này trở nên chật vật, khó khăn. Người dân dọc tuyến phải tự bắc thang, chế lối đi tạm để đi qua đoạn công trường nguy hiểm.
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Phản ánh thực trạng tại khu vực trước số 503 Lĩnh Nam, anh Nguyễn Văn Nam (phường Vĩnh Hưng) cho biết hố đào này đã tồn tại hơn nửa tháng qua chưa được xử lý. "Ngày nắng, nước ứ đọng dưới hố bốc mùi rất khó chịu. Còn khi mưa lớn, nước ngập sát mặt đường, người và xe cộ đi qua nếu không quen đường rất dễ gặp tai nạn", anh Nam nói.
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Bên cạnh những bất tiện về giao thông, nhiều hộ dân phản ánh quá trình thi công hạ tầng ngầm có dấu hiệu làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở ven tuyến. Cụ thể, người dân tại khu vực từ số 618 đến 624 đường Lĩnh Nam cho biết, tình trạng nứt tường, hư hỏng nhà cửa bắt đầu xuất hiện sau khi nhà thầu triển khai đặt cống.
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Một số căn nhà xuất hiện các vết nứt tường hở rộng, có điểm đút lọt bàn tay. Cùng với đó là tình trạng đứt gãy bề mặt nền và vết rạn trên hệ thống cột trụ.
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Một số đoạn mặt đường chưa hoàn thiện, đất cát tràn lan khiến bụi liên tục phát tán khi có phương tiện di chuyển. Tình trạng mặt đường trơn trượt bùn lầy và mù mịt khói bụi đã khiến nhiều phương tiện trượt ngã, gặp sự cố khi lưu thông qua đây.
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Đất đá đào lên tập kết ngổn ngang dọc công trường, gây cản trở việc đi lại. Gió kết hợp với dòng xe qua lại khiến đất cát cuộn lên từng đợt, có lúc phủ kín cả khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và môi trường sống của người dân hai bên đường.
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Người dân bịt kín khẩu trang, lấy tay che mặt, cố tránh “bão bụi” tại các đoạn đang thi công.
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Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thành phố đã chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026.

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