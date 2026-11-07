Người dân chật vật len lỏi giữa đất đá, hố sâu và bụi mù trên đường Lĩnh Nam

TPO - Như thường lệ, anh P.V.H. chở con trai ra bến xe buýt để đi học vào đầu giờ chiều. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên tại Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), anh đã vĩnh viễn mất con. Sự ra đi đột ngột của cậu học trò lớp 6 khiến gia đình, thầy cô và cả khu phố bàng hoàng, xót xa.