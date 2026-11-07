Công an Bắc Ninh triệu tập người tung tin giả về sáp nhập xã, phường

TPO - Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên mạng xã hội để xác minh, xử lý theo quy định.

Ngày 7/11, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số hội nhóm, tài khoản cá nhân đăng tải, chia sẻ các bảng số liệu, phương án được cho là liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Đáng chú ý, những thông tin này đề cập đến phương án sáp nhập các xã, phường, kèm theo những thay đổi về tên gọi, diện tích, dân số. Tuy nhiên, các nội dung trên chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc xác nhận.

Việc tự ý phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, sai lệch về chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính dễ gây tâm lý hoang mang, tạo dư luận xấu, không đúng sự thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình trạng này, trong ngày 7/11, Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập một số cá nhân liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ thông tin để xác minh, làm rõ.

Công an Bắc Ninh triệu tập người tung tin giả về sáp nhập xã, phường.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận đã đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng nguồn tin, chủ yếu khai thác từ các nguồn không chính thống trên mạng xã hội. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Theo Cơ quan Công an, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh khẳng định thông tin, văn bản lan truyền trên mạng xã hội về phương án sáp nhập đơn vị hành chính (như danh sách gộp từ 99 xuống 34 đơn vị hay dự thảo tờ trình) hoàn toàn là tin giả, được tạo ra bằng công nghệ AI.

Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh đã tham mưu UBND thành phố ban hành thông tin chính thống để định hướng dư luận và sẽ công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức ngay khi hoàn tất.

Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Những thông tin liên quan đến chủ trương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cần được tiếp nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.