Triệt phá ổ nhóm, thu giữ hơn 1 kg ma túy ở Tam Đảo

TPO - Các đối tượng lợi dụng hoạt động đặt phòng nghỉ (booking) tại các cơ sở lưu trú ở khu du lịch Tam Đảo để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an thu giữ hơn 1 kg Ketamine và MDMA.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn và điều tra mở rộng các vụ án về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, đấu tranh làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Vị trí các đối tượng giao dịch ma túy.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, lực lượng Công an phát hiện K.Đ.T. (SN 1984), cư trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng làm nghề lao động tự do, lợi dụng việc đặt phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực Tam Đảo để tổ chức hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang K.Đ.T. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét là 1.008,4165 gam, gồm Ketamine và MDMA.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ, bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan là V.N.T. (SN 1994) và T.V.H.N. (SN 2002), đăng ký thường trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Tang vật thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, V.N.T. là đối tượng cung cấp ma túy cho K.Đ.T., còn T.V.H.N. mua ma túy từ K.Đ.T. để bán lại kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với cả ba đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.