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Danh tính tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe ôm bị cho là có hành vi sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi trước cổng bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ), để làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 5/11, sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bà T. (65 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) đi bộ ra điểm dừng xe buýt để bắt xe về bến xe Giáp Bát.

Tại đây, bà T. gặp Liễu Văn Thị, một tài xế xe ôm. Do đã quen biết từ trước, Thị chủ động hỏi bà T. đi đâu. Khi biết người phụ nữ đang chờ xe buýt, Thị bất ngờ đi từ phía sau, ôm và có hành vi sàm sỡ bà T.

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Hình ảnh được người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Sự việc được một số người dân chứng kiến, quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan.

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Đối tượng Thị. Ảnh T.A

Tại cơ quan công an, Liễu Văn Thị thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận thực hiện hành vi trên với mục đích "trêu đùa".

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. cho biết đã quen biết Thị từ đầu năm 2025. Người phụ nữ cũng đã có đơn đề nghị cơ quan công an xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

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#Liễu Văn Thị #Bệnh viện Bạch Mai #Sàm sỡ #Làm nhục người khác #Công an Hà Nội

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