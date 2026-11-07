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Ba người tử vong sau vụ tai nạn kinh hoàng ở Phú Thọ

Đức Anh

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 317G, đoạn qua xã Tu Vũ (Phú Thọ), khiến 3 người tử vong, trong đó có hai nạn nhân sinh năm 2008 và 2009.

Khoảng 5h35 ngày 7/11, tại Km22+980 tỉnh lộ 317G, thuộc thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy mang biển kiểm soát 19L1-296.xx và 27Z1-155.7xx.

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Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển kiểm soát 19L1-296.57 chở anh Trần Văn N (SN 2009) và Nguyễn Thành T (SN 2008, cùng trú tại thôn 5 Yến Mao), di chuyển theo hướng xã Thanh Thủy đi xã Yên Sơn. Xe máy còn lại do anh Đào Mạnh H (SN 1990, trú tại thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm giữa hai xe khiến anh N và anh T tử vong tại hiện trường. Anh Hiệp bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Tu Vũ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

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#Tai nạn giao thông #Phú Thọ #Xe máy #An toàn giao thông #Điều tra tai nạn

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