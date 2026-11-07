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Hai bé trai ở Đồng Tháp tử vong dưới mương nước phía sau nhà

Chúc Trí

TPO - Người cha ở xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp tá hỏa đi tìm khi không thấy hai con trai nhỏ trong nhà. Khoảng 40 phút sau, anh phát hiện cả hai con tử vong dưới mương nước phía sau nhà.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc thứ nhất xảy ra tại xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, sáng 6/11, anh Trần Tấn V. (SN 1999, ngụ xã Tân Nhuận Đông) ở nhà cùng hai con trai là cháu T.T.Q. (SN 2023) và cháu T.T.T. (SN 2025).

Đến khoảng 10h, anh V. vẫn thấy hai con đang chơi đùa trong nhà. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, không thấy các con đâu nên anh tá hỏa đi tìm. Đến 10h40 phút, anh V. phát hiện cả hai cháu bé đã ngã xuống mương nước phía sau nhà tử vong.

Cùng ngày, một vụ việc khác xảy ra tại xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 12h trưa 6/11, cháu N.T.M.H. (SN 2024, ngụ ấp Thới, xã Bình Trưng) theo ông nội ra vườn chơi, sau đó được người cô dẫn trở lại vào nhà. Khoảng 30 phút sau, cháu bé tự đi bộ ra khu vực phía sau nhà và không may trượt chân ngã xuống ao nước.

Đến 12h45 phút cùng ngày, người thân phát hiện sự việc thì cháu H. đã không qua khỏi.

Qua công tác khám nghiệm và xác minh ban đầu, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực trong cả hai vụ việc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

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