Cháy 3 tàu cá ở Vĩnh Long, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

TPO - Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 2 tàu cá và làm cháy một phần tàu thứ 3 đang neo đậu trên rạch Bắc Kỳ (xã Tân Thủy, Vĩnh Long), gây thiệt hại ước tính 1,1 tỷ đồng.

Ngày 7/11, các lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu cá trên địa bàn xã Tân Thủy.

Trước đó, tối 6/11, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ tàu cá mang số hiệu BT-07485-TS và BT-92142-TS, cả 2 tàu đang neo đậu tại rạch Bắc Kỳ (xã Tân Thủy).

Hiện trường vụ cháy.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đơn vị liên quan huy động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do ngọn lửa phát tán mạnh, đã cháy lan sang tàu cá BT-92999-TS gần bên, các lực lượng triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế ngọn lửa không tiếp tục lan rộng sang tàu lân cận.

Khoảng 0h25 ngày 7/11, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hậu quả, hai tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng, riêng tàu cá BT-92999-TS bị cháy một phần (thiệt hại khoảng 100 triệu đồng). Vụ việc không gây thiệt hại về người.