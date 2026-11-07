Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Trương Định

TPO - Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ 43.734 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2029.

1219.jpg
Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) báo cáo.

Theo đó, dự án thành phần 1 và 3 được khởi công ngày 19/12/2025, sớm hơn khoảng 3 tháng so với tiến độ yêu cầu của Chính phủ; dự án thành phần 2 được khởi công ngày 19/8/2026. Trên các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường, cầu, công trình thoát nước, hầm chui dân sinh và các hạng mục phụ trợ. Tính chung cả 3 dự án thành phần, tổng giá trị sản lượng xây lắp đạt khoảng 2.014 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Gia Lai chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Đặc biệt, đối với dự án thành phần 2 có điều kiện thi công phức tạp, trong đó có 2 hầm trên tuyến, tỉnh Gia Lai lưu ý cần chú trọng công tác tổ chức thi công, giám sát và kiểm soát chất lượng, bảo đảm đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

5119.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý các địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần đưa tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào khai thác đúng tiến độ, phát huy hiệu quả kết nối giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Xem thêm

#cao tốc Quy Nhơn Pleiku #Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc #tiến độ thi công #giải phóng mặt bằng #dự án giao thông Gia Lai #đường cao tốc

Cùng chuyên mục

Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

TPO - Theo Chỉ thị của Ban Bí thư, công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó các tổ chức nhân dân, người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài... là trung tâm, là chủ thể và là lực lượng trực tiếp thực hiện.

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

TPO - Theo ông Phạm Văn Sơn, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nguyên tắc quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường biển là phải bắt đầu từ nơi phát sinh ô nhiễm, đó có thể là thượng nguồn những dòng sông hay trên đảo hoặc chính hoạt động trên biển.

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt

TPO - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 38 thành viên, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Pháp chủ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 thành viên, trong đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe