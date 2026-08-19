Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua địa hình phức tạp

TPO - Tại Lễ khởi công Dự án thành phần 2, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, đây chỉ là mốc khởi đầu, bởi dự án này sẽ đi qua khu vực địa hình, địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê.

Ngày 19/8, tại nút giao với đường Trường Sơn Đông (địa phận xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 2 (đoạn tuyến từ Km22+000 - Km90+000) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Dự án này đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15 với tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng); Dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và Dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng). Tổng mức đầu tư của Dự án 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029 hoàn thành.



Có cao tốc Quy Nhơn - Pleiku việc di chuyển rất thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, lễ khởi công hôm nay mới chỉ là mốc khởi đầu, bởi Dự án thành phần 2 đi qua khu vực địa hình, địa chất phức tạp, đặc biệt là khu vực đèo An Khê.

Theo ông Tuấn, nhiều công trình có cấp kỹ thuật đặc biệt như hầm An Khê dài 2,8km, hầm Man Yang ở độ cao gần 100m so với mặt đất tự nhiên, 2 cầu Hà Tam và cầu Ba La 2 có chiều cao trụ xấp xỉ 100m, là trụ cầu cao nhất Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, điều kiện thi công rất khó khăn, khó tiếp cận công trường do dự án đi qua nhiều diện tích rừng tự nhiên, cho đến nay vẫn đang hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Để dự án triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu thi công căn cứ hợp đồng sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho toàn bộ gói thầu, tập trung tối đa nguồn lực, khắc phục khó khăn về điều kiện thi công, chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc và nhân lực để tổ chức triển khai thi công.

“Đề nghị chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án bám sát công trường, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thi công, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi cơ thường trực Ban chỉ đạo qua Cục Kinh tế quản lý đầu tư xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Các đại biểu bấm nút khởi công.

Theo ông Lê Anh Tuấn, mặc dù dự án đã được phân cấp cho UBND tỉnh, Bộ Xây dựng luôn đồng hành và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, Bộ Xây dựng giao Cục giám định nhà nước với vai trò cơ quan thường trực hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu định kỳ kiểm tra công tác quản lý chất lượng và thường xuyên đóng góp ý kiến để hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc quản lý dự án. Riêng Cục Đường bộ Việt Nam cần thường xuyên kiểm tra, có ý kiến với Chủ đầu tư để điều chỉnh, bổ sung các nội dung thiết kế nếu cần thiết nhằm đảm bảo công trình bền vững, ổn định trước điều kiện khí hậu biến đổi cực đoan.