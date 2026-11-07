Sẽ thành lập Ban đại diện Phật giáo liên xã, phường, đặc khu

TPO - Điểm mới nổi bật của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X thông qua là đã đưa vào nội dung thành lập Ban đại diện Phật giáo liên xã, phường, đặc khu, để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Giáo hội cũng xác định Ban đại diện này không phải là một cấp Giáo hội độc lập.

Chiều 7/11, tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi, TPHCM), diễn ra họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 (Đại hội) và lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

Buổi thông tin có sự tham dự và chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó Tổng Thư ký đặc trách tổ chức hành chính, báo chí truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo - đã chia sẻ những nét đặc biệt của bản Hiến chương GHPGVN tu chỉnh vừa được Đại hội thống nhất thông qua tại phiên bế mạc Đại hội vào chiều 7/11. Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ VIII) gồm 12 chương, 70 điều.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ với báo giới những điểm mới nổi bật trong bản Hiến chương tu chỉnh lần VIII. Ảnh: Ngô Tùng

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông tin, Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ, trong đó có nội dung thực hiện việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bản Hiến chương sửa đổi lần thứ VII trước đây, có GHPGVN cấp huyện. Vì lẽ đó, hiện nay cần đặt ra yêu cầu phải tu chỉnh hiến chương để thực hiện cho đúng quy định của Nhà nước.

Điểm nổi bật là đã tu chỉnh, đưa vào nội dung thành lập Ban đại diện Phật giáo liên xã, phường, đặc khu. Giáo hội cũng xác định Ban đại diện này không phải là một cấp Giáo hội độc lập.

“Nhưng xem đây là một cánh tay nối dài để hỗ trợ cho Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, thành phố. Cho nên hiến chương có quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của ban đại diện”, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn nêu.

Các vị chư tôn giáo phẩm GHPGVN tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, chiều 7/11.

Cũng theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, có quy định những nội dung về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Trong hiến chương sửa đổi cũng bổ sung nội dung này vào để cụ thể hóa các hoạt động, nhằm hướng đến các hoạt động của Phật giáo, cũng như hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hiện đúng tinh thần của pháp luật và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn khẳng định những điểm mới của hiến chương tu chỉnh lần này nhằm đồng bộ với luật, từ đó tạo nên những hoạt động đồng bộ, thuận lợi và hiệu quả để hướng dẫn tăng ni, phật tử.