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Hà Nội chi gần 225 tỷ đồng để xén vỉa hè, mở rộng hàng loạt tuyến đường

Phùng Linh

TPO - UBND TP Hà Nội vừa quyết định đầu tư gần 225 tỷ đồng để cải tạo, tổ chức lại giao thông tại 7 tuyến phố trọng điểm. Dự án tập trung xén hè, mở rộng mặt đường nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, giảm áp lực ùn tắc cho khu vực trung tâm và phía Tây Thủ đô.

Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2027.

Bảy tuyến đường nằm trong phạm vi nâng cấp bao gồm Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Khuất Duy Tiến. Mục tiêu cốt lõi là điều chỉnh kích thước mặt cắt ngang, mở rộng làn xe và vuốt nối các nút giao nhằm tăng năng lực thông hành.

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Đường Lê Văn Lương sẽ được mở rộng mặt đường hai bên, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám. Ảnh minh hoạ.

Theo phương án thiết kế, trục đường Tố Hữu có phạm vi cải tạo dài nhất với 3.150m (từ hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao Vạn Phúc), mặt đường hai bên sẽ được mở rộng từ 1-3,5m. Kế tiếp là đường Lê Văn Lương, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến Hoàng Minh Giám (dài khoảng 1.300m) được xén hè mở rộng 1-3m, đồng thời điều chỉnh dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ.

Trên tuyến Láng Hạ, dự án tiến hành xén hè mở rộng mặt đường bên phải tuyến thêm 3,5-4,5m tại hai đoạn từ ngõ 2 Láng Hạ đến công viên Indira Gandhi và từ nút giao Hoàng Ngọc Phách đến Vũ Ngọc Phan. Tại đường Giảng Võ, mặt đường sẽ được vuốt nối, mở rộng làn rẽ phải tại hai nút giao trọng điểm là Giảng Võ - Cát Linh và Giảng Võ - Núi Trúc.

Đối với các tuyến giao cắt ngang, đường Khuất Duy Tiến sẽ được mở thêm làn hai bên dải phân cách giữa dưới gầm cầu cạn Vành đai 3 với bề rộng tăng thêm 4,3-7m (chiều dài 1.460m mỗi bên). Các tuyến Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám cũng được xén vỉa hè, mở rộng mặt đường trung bình 3,5m để tạo không gian lưu thông thông thoáng hơn.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (đại diện chủ đầu tư) cho biết sẽ tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu. Việc xén hè, di dời hạ tầng được thực hiện theo từng phân đoạn ngắn từ 200-300m, hoàn thiện dứt điểm mới chuyển sang đoạn tiếp theo.

Đơn vị thi công chủ yếu làm việc vào ban đêm (từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau), sử dụng hàng rào tôn tại khu vực vỉa hè để hạn chế chiếm dụng lòng đường. Những vị trí được rào chắn cứng không ảnh hưởng đến giao thông sẽ tổ chức thi công liên tục 24/24h.

Song song với việc mở rộng đường, hệ thống hạ tầng ngầm nổi và cảnh quan cũng được đồng bộ hóa. Thành phố đã chấp thuận phương án đánh chuyển hệ thống cây xanh hiện hữu trên các tuyến đường về vườn ươm, sau đó trồng lại tại phạm vi vỉa hè mới. Các cây không đúng chủng loại quy hoạch đô thị sẽ được di dời đến địa phương khác. Đồng thời, dự án sẽ trồng bổ sung các loại cây bóng mát như Giáng hương, Bằng lăng, Bàng lá nhỏ, Sao đen để đảm bảo cảnh quan môi trường.

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