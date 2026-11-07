Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân

Trường Phong

TPO - Theo Chỉ thị của Ban Bí thư, công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó các tổ chức nhân dân, người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài... là trung tâm, là chủ thể và là lực lượng trực tiếp thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân.

Theo chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Chỉ thị nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó các tổ chức nhân dân, người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài... là trung tâm, là chủ thể và là lực lượng trực tiếp thực hiện.

img-4800.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng phát huy trí tuệ, bản sắc văn hóa và truyền thống nhân văn của dân tộc, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chỉ thị cũng lưu ý cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước; bảo đảm thống nhất về định hướng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các trụ cột đối ngoại. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên (nòng cốt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và sự tham gia tích cực của người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đề cao sự chân thành, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ với nhân dân các nước; coi trọng xây dựng lòng tin và quan hệ lâu dài; phát huy quan hệ với bạn bè truyền thống, đồng thời mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác quan trọng.

Kiên trì đối thoại, tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt, mở rộng đồng thuận. Kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác và đấu tranh; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, phù hợp với đối tác, địa bàn và đặc thù của đối ngoại nhân dân.

Cùng với đó, phải duy trì mạng lưới ủng hộ Việt Nam trên toàn cầu; mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác; phát huy lợi thế của đối ngoại nhân dân trong triển khai sức mạnh mềm quốc gia, góp phần củng cố nền tảng xã hội, tạo dựng lòng tin, gắn kết lợi ích, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội…

Xem thêm

#Ban Bí thư #Chỉ thị của Ban Bí thư #Đối ngoại #Đối ngoại nhân dân

Cùng chuyên mục

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

TPO - Theo ông Phạm Văn Sơn, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nguyên tắc quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường biển là phải bắt đầu từ nơi phát sinh ô nhiễm, đó có thể là thượng nguồn những dòng sông hay trên đảo hoặc chính hoạt động trên biển.

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt

TPO - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 38 thành viên, trong đó Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng là Pháp chủ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 61 thành viên, trong đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe