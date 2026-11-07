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Đi khảo sát rừng cửa biển Thuận An, Chủ tịch TP Huế chỉ đạo nóng

Ngọc Văn

TPO - Qua khảo sát, đánh giá cao giá trị cảnh quan khu vực rừng dương cửa biển Thuận An, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh định hướng ưu tiên bảo vệ không gian xanh hiện hữu, nghiên cứu phát triển thành công viên công cộng thay vì đô thị hóa.

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tiến hành kiểm tra, khảo sát một số dự án đầu tư công và ngoài ngân sách tại phường Thuận An, trong đó có khu vực rừng dương (phi lao) ven cửa biển.

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Rừng dương liễu (phi lao) tại khu vực cửa biển Thuận An.

Qua khảo sát, ông Lê Trí Thanh đánh giá cao giá trị cảnh quan của khu rừng dương tại cửa biển Thuận An, nơi có lợi thế kết nối không gian biển, cửa biển và hệ đầm phá. Chủ tịch UBND thành phố định hướng giữ gìn, bảo vệ không gian xanh hiện có, nghiên cứu phát triển khu vực này thành công viên công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và trải nghiệm của du khách.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu ưu tiên không gian xanh, không gian công cộng thay vì phát triển đô thị tại khu vực có giá trị cảnh quan này. Định hướng trên mở ra hướng khai thác cảnh quan tự nhiên gắn với phát triển du lịch, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân và du khách tại cửa biển Thuận An.

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Kiểm tra khu vực cửa biển Thuận An, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát triển không gian công cộng ven biển.

Bên cạnh thị sát và định hướng bảo tồn rừng dương cảnh quan, phòng hộ, đoàn công tác đã kiểm tra Dự án hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, với các hạng mục quảng trường, công viên, đường giao thông và giải phóng mặt bằng. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng, giải ngân vốn năm 2026 đạt 57,5% kế hoạch. Khu vực công viên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong khi khu vực quảng trường còn vướng di dời một số phần mộ.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng, nhất là những phần mộ chưa có người kê khai; đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Dương lịch 2027 và giải ngân 100% vốn được bố trí.

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Ông Lê Trí Thanh yêu cầu đẩy nhanh thi công Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Dương lịch 2027.

Đối với Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, công trình khởi công tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành tháng 12/2027. Hiện khối lượng thi công đạt khoảng 40%, riêng tuyến kè bảo vệ bờ đạt 65%, các cấu kiện đê ngầm đã đúc đạt khoảng 85% tổng số. Tỷ lệ giải ngân đạt 94% vốn bố trí.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn thi công, chủ động phương án ứng phó thời tiết bất lợi, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, phát huy hiệu quả bảo vệ bờ biển và khu dân cư trước nguy cơ sạt lở.

Tại khu vực biển Hải Dương, đoàn khảo sát các dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển và tuyến đường kết nối đường ven biển ra biển Hải Dương. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chính quyền phường Thuận An phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ thủ tục đất đai, không để vướng mắc kéo dài, hướng đến mục tiêu khởi công dự án du lịch vào cuối tháng 3/2027.

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#Rừng dương #cửa biển Thuận An #công viên công cộng #không gian xanh #quảng trường biển #bảo tồn cảnh quan #du lịch biển #sạt lở bờ biển #biển Hải Dương #TP. Huế #ông Lê Trí Thanh #không đô thị hóa

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