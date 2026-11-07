Ông Trần Phú Lộc Thành làm Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ

TPO - Ông Trần Phú Lộc Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ngày 7/11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị để triển khai công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành - quyền Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Trần Phú Lộc Thành (phải) nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, qua 3 tháng quyền Giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Phú Lộc Thành đã thể hiện năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Tuyên đề nghị tập thể Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố từ 10% trở lên trong năm 2026; tham mưu cho UBND thành phố điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường quản lý tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công...

Ông Trần Phú Lộc Thành - Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Tài chính Trần Phú Lộc Thành bày tỏ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, trong bối cảnh thành phố đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng những tháng cuối năm. Ông Thành cam kết, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn; phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể Sở Tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.