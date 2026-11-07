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Pháp luật

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Viện Kiểm sát: Mr Pips không tâm thần

Hoàng An

TPO - Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa Mr Pips trình bày rõ ràng về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, thông tin từ cán bộ quản giáo và người cùng buồng giam không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

Bệnh viện Bạch Mai chưa phát hiện bất thường ở Mr Pips

Chiều 7/11, Viện Kiểm sát đối đáp lại quan điểm của 200 luật sư bào chữa cho 188 bị cáo phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Trước tiên, Viện Kiểm sát bác đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với Mr Pips. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa, bị cáo trình bày rõ ràng, logic về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, cùng thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam, không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

Một số người từng làm việc với bị cáo cũng đánh giá Mr Pips có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành hệ thống lớn. Hơn nữa, kết quả thăm khám của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.

Trước đó, luật sư và mẹ đẻ của Mr Pips nhiều lần đề nghị Tòa cho giám định tâm thần với Mr Pips. Mẹ của Mr Pips cho hay, con có dấu hiệu bệnh từ 2013. Quá trình xét hỏi Mr Pips cũng khẳng định "dù nhiều tiền nhưng thấy cuộc đời vô thường, vô nghĩa, bị bạn bè nói thấy giống thằng điên". Tuy nhiên, cũng nhiều câu trả lời Mr Pips khẳng định "bị cáo có điên đâu mà tiết lộ hoạt động của mình với công an".

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Mr Pips.

Đối với lập luận chưa đủ cơ sở xác định toàn bộ hơn 900 bị hại bị nhóm Mr Pips chiếm đoạt tiền, Viện Kiểm sát phản bác cho rằng có đủ căn cứ từ lời khai, dữ liệu thu giữ và kết quả kiểm tra các giao dịch. Quá trình điều tra cũng cho thấy, Mr Pips khai tổ chức kinh doanh độc quyền 36 sàn giao dịch tại Việt Nam. Bị cáo giữ vai trò quản lý chung cao nhất, lựa chọn sàn, định hướng hoạt động và cùng Ngọ, các quản lý khác bàn bạc cách thức vận hành hệ thống.

Ngoài ra, Mr Pips còn yêu cầu bộ phận marketing dịch tài liệu hướng dẫn sang tiếng Việt để nhân viên tiếp cận, lôi kéo khách hàng. Việc nhận tiền được thực hiện qua tài khoản các công ty và những đơn vị trung gian thanh toán.

Viện Kiểm sát viện dẫn lời khai của Mr Pips về việc sử dụng tài khoản công ty “ma” và các kênh thanh toán trung gian nhằm chia cắt dòng tiền, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi truy vết, đồng thời tạo sự tin tưởng để khách hàng nạp tiền.

Khi khám xét nơi làm việc của bộ phận marketing, cơ quan điều tra thu giữ dữ liệu về danh sách các công ty được nhóm này sử dụng. Phần lớn các công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, được lập để mở tài khoản ngân hàng và phục vụ việc nhận tiền. Kết quả rà soát xác định 482 trường hợp bị hại có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản các công ty trong danh sách.

Với những khoản chuyển qua các kênh khác, Viện Kiểm sát cho hay, cơ quan điều tra đã đối chiếu giao dịch, xác định mối liên hệ giữa các tài khoản nhận tiền với hệ thống của Nam. Một số tài khoản còn chuyển tiền cho nhân viên, chi trả tiền lương, chi phí thuê và vận hành văn phòng.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi bị hại chuyển tiền, số dư tương ứng được cập nhật lên tài khoản giao dịch trên sàn, thể hiện hệ thống đã tiếp nhận tiền. Từ các tài liệu này, Viện Kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở quy kết trách nhiệm đối với nhóm Mr Pips.

Lê Khắc Ngọ dùng tiền phạm tội mà có "chuyển hóa" thành vàng, bất động sản

Đối với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Viện Kiểm sát kết luận giai đoạn 2019-2023, bị cáo giúp sức tích cực trong một công đoạn của hệ thống do Mr Pips quản lý, chỉ đạo.

Bị cáo Ngọ còn được giao phụ trách bộ phận kinh doanh tại miền Bắc, miền Trung, xây dựng và phát triển 28 văn phòng. Sau đó tiếp tục tham gia quản lý, mở rộng hoạt động tại miền Nam.

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Mr Hunter.

Ở giai đoạn sau, Ngọ được chia lợi nhuận từ hoạt động của toàn hệ thống. Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh đây là lợi nhuận chung, không chỉ từ bộ phận kinh doanh do bị cáo phụ trách.

Viện Kiểm sát khẳng định Ngọ cùng Nam bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng, từ phát triển văn phòng đến đưa sàn mới về Việt Nam khai thác. Khi sang Campuchia, Ngọ còn tham gia phân công, trực tiếp chỉ đạo bộ phận chăm sóc khách hàng. Do đó, Viện Kiểm sát xác định trong giai đoạn này, Ngọ có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Mr Pips.

Về cáo buộc rửa tiền với Ngọ, Viện Kiểm sát trích dẫn các biên bản hỏi cung Ngọ có sự tham gia của luật sư. Trong đó bị cáo trình bày nguồn tiền mua vàng, bất động sản là tiền thu được từ hoạt động lừa đảo cùng Mr Pips.

“Khi các văn phòng hoạt động hiệu quả và thu về lượng tiền lớn, Mr Hunter nảy sinh ý định mua vàng tích trữ thay cho tiền mặt. Thông qua một người do Nam giới thiệu, bị cáo nhiều lần mua tổng cộng 142kg vàng trong giai đoạn 2021-2023, với số tiền khoảng 188 tỷ đồng”, Viện Kiểm sát viện dẫn biên bản hỏi cung.

Theo cơ quan công tố, cũng tại quá trình điều tra, bị cáo Ngọ khai sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua số vàng này. Vì vậy, lời khai của Ngọ tại phiên tòa về việc được công ty trả lương bằng vàng không có căn cứ.

Đối với bất động sản, Viện Kiểm sát dẫn lời khai của Mr Hunter về việc dùng tiền thu lợi trong quá trình làm việc với Nam để góp mua các căn hộ tại khu Goldmark City, Hà Nội, và mua đất tại Đà Nẵng. Trong đó, bị cáo khai mua một thửa đất giá 2,2 tỷ đồng từ một người đang đầu tư vào hệ thống và bị thua lỗ.

Từ các tài liệu thu thập được, Viện Kiểm sát khẳng định Ngọ đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để "chuyển hóa" thành vàng và bất động sản nhằm che giấu nguồn tiền chiếm đoạt.

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#Mr Pips #Mr Hunter #Phó Đức Nam #Lê khắc Ngọ #Mr Pips không tâm thần

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