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Bỏ lỡ một việc, người đàn ông ngừng tim, ngừng thở giữa đêm

Anh Nhàn

TPO - Đang ngủ, người đàn ông 51 tuổi bất ngờ khó thở dữ dội, vã mồ hôi đến mức gia đình phải đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vào viện, ông ngừng tim, ngừng thở.

Ngày 8/11, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa An Sinh (TPHCM), các bác sĩ vừa cứu sống một người đàn ông 51 tuổi ngừng tim, ngừng thở ngay sau khi vào viện cấp cứu.

Bệnh nhân là ông T.Đ.M.T., mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và suy tim. Theo người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông T. đang ngủ thì đột ngột khó thở dữ dội, vã mồ hôi. Thấy ông khó thở đến mức không thể nằm được, gia đình đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

BS.CKII Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, cho hay lúc tiếp nhận, ông T. đã hôn mê sâu, ngừng thở, tím tái và không đo được huyết áp.

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Ông T. được điều trị tại bệnh viện

Các nhân viên y tế phối hợp ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, đồng thời dùng thuốc hồi sức và theo dõi điện tâm đồ liên tục.

Sau khoảng 15 phút, ông T. có mạch trở lại. Tại khu hồi sức tích cực, các bác sĩ tiếp tục hỗ trợ hô hấp, điều chỉnh rối loạn điện giải và lọc máu để loại bỏ dịch thừa. Hiện huyết áp và nhịp tim của ông đã ổn định. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và lọc máu định kỳ.

Theo bác sĩ Thành, suốt hai năm qua, ông T. lọc máu định kỳ. Trong tuần xảy ra sự việc, ông đã bỏ buổi lọc máu tăng cường này.

Trước đó, ông T. từng nhiều lần nhập viện vì phù phổi cấp, tăng huyết áp cấp cứu. Gần nhất, ông xuất viện vào đầu tháng 10/2026 sau một đợt điều trị tương tự.

Bác sĩ Thành giải thích, trong lần nhập viện này, tình trạng quá tải dịch khiến dịch ứ tại phổi, gây phù phổi cấp. Cùng với cơn tăng huyết áp cấp cứu và bệnh suy tim sẵn có, tình trạng này khiến ông T. suy hô hấp, sau đó ngừng tim, ngừng thở.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Thành khuyến cáo người bệnh theo dõi cân nặng giữa các lần lọc máu, kiểm soát lượng muối và nước theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần đi lọc máu đúng lịch, kể cả buổi tăng cường khi có chỉ định, tránh tự ý bỏ buổi hoặc rút ngắn thời gian lọc.

Người bệnh cũng cần đo huyết áp thường xuyên, dùng thuốc đúng liều. Khi thấy khó thở, đau ngực, phù tăng nhanh hoặc mệt nhiều bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay.

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#Bệnh viện Đa khoa An Sinh #Ngừng tim #Bệnh thận mạn #Lọc máu #Phù phổi cấp

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