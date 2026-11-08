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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump mời ông trùm đấu võ UFC làm người phát ngôn Nhà Trắng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông đang đề nghị ông Dana White - một người quản lý trong lĩnh vực võ thuật tổng hợp (MMA) và được mô tả là “võ sĩ hiếu chiến”, đảm nhận chức vụ Thư ký báo chí Nhà Trắng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch UFC Dana White. (Ảnh: AP)

Nhà Trắng chưa có Thư ký báo chí kể từ ngày 16/10, khi bà Katie Zacharia rời khỏi vị trí này sau chưa đầy 1 tuần làm việc.

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng Dana White vĩ đại, một Võ sĩ và Chiến binh hiếu chiến, đã được đề nghị đảm nhận vị trí Thư ký Báo chí của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Dana, hãy nhận công việc này nhé!”, ông Trump viết trên Truth Social ngày 7/11.

Mặc dù ông White chưa chính thức xác nhận chấp nhận lời đề nghị, Chủ tịch UFC đã đăng bức ảnh có vẻ do AI tạo ra, cho thấy ông đứng phía sau bục phát biểu trong phòng họp báo của Nhà Trắng, kèm chú thích: “Bước sang chương mới”.

Ngày 7/11, khi đang ở London để tham dự một sự kiện quyền Anh, ông White được hỏi về bài đăng của ông Trump trong một cuộc họp báo. Ông trả lời rằng mình dự định bay đến Washington ngay sau đó và gặp ông Trump vào ngày 9/11.

Khi được hỏi sẽ cân bằng công việc mới như thế nào với những vị trí hiện tại trong lĩnh vực thể thao đối kháng, ông White dường như tỏ ra bối rối trước câu hỏi, sau đó nói: “Đúng vậy, hiện tại tôi đã có rất nhiều công việc rồi”.

Ông từ chối tiết lộ những cuộc trao đổi với ông Trump, nhưng cho biết: “Tôi chắc chắn sẽ có thêm nhiều điều để trao đổi sau cuộc gặp đó”.

Ông White, 57 tuổi, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của UFC - tổ chức lớn nhất và thành công nhất thế giới trong lĩnh vực võ thuật tổng hợp. Các trận đấu đối kháng trong lồng sắt đầy bạo lực của UFC được phát sóng trên toàn cầu.

Ông Trump cũng nêu tên 4 võ sĩ UFC mà ông hy vọng ông White sẽ đưa đến Nhà Trắng để làm cố vấn, “mặc dù một số người không đến từ đất nước chúng ta”.

Trong số các võ sĩ được nhắc đến có 2 người Nga và 1 người Brazil.

Nhà Trắng đã đăng ảnh chụp màn hình bài viết của Tổng thống Trump trên tài khoản chính thức.

Ông Trump và ông White là bạn bè lâu năm. Ông Trump thường tìm cách gắn kết thương hiệu chính trị MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) của mình với UFC - tổ chức võ thuật có sức hút rất lớn đối với công chúng.

Hồi tháng 6, nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump, UFC tổ chức trận đấu trong lồng sắt ngay trên bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ 2, ông Trump đã tham dự các trận đấu UFC tại Miami, New York và New Jersey.

Khi ông Trump tái đắc cử vào năm 2024, ông White đã xuất hiện bên cạnh ứng viên đảng Cộng hòa trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng.

Kể từ khi ông Trump tái đắc cử, ông White tham gia hội đồng quản trị của Meta, động thái mà nhiều người xem là dấu hiệu cho thấy công ty công nghệ này đang chuyển dịch theo hướng bảo thủ hơn về mặt chính trị.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh Nhà Trắng đang trải qua giai đoạn chuyển giao nhân sự quan trọng, sau khi đảng của ông hứng thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Ngày 6/11, ông Trump thông báo sẽ thay thế Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles - người được xem là có vai trò kiềm chế những quyết định bốc đồng của tổng thống, bằng trợ lý Stephen Miller.

Theo AP

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#Dana White #Thư ký báo chí Nhà Trắng #Nhà Trắng #Tổng thống Trump

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