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Thế giới

Mỹ chuẩn bị dựng thêm ‘tường thép’, Iran quyết không khuất phục

Bình Giang

TPO - Sau nhiều tháng phong tỏa hải quân với Iran, quân đội Mỹ đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm hạn chế Tehran vận chuyển vũ khí và các mặt hàng khác qua biên giới đường bộ và biển Caspi.

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Các xe tải chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Iran tại cửa khẩu biên giới Taftan, Pakistan, ngày 25/2/2020. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ chính thức thông báo về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này vào ngày 7/11 (giờ Mỹ).

Lực lượng này có tên gọi Task Force Iron Gate (Lực lượng Đặc nhiệm Cổng Sắt), đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida, và sẽ phối hợp với các cơ quan khác của chính phủ Mỹ. Ngoài hoạt động vận chuyển vũ khí, lực lượng này còn tập trung vào các mặt hàng lưỡng dụng và những nguồn thu mà Mỹ xác định là bất hợp pháp.

“Việc tăng cường hợp tác giữa CENTCOM và các đối tác liên ngành trong chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế khả năng của Iran trong việc tài trợ, tái thiết các nhà máy sản xuất vũ khí và bổ sung nguồn lực quân sự”, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, nói trong tuyên bố.

CENTCOM ước tính lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.

Trong khi đó, các nhân vật theo đường lối cứng rắn tại Iran đang tận dụng thất bại của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, để yêu cầu ông phải chấp nhận cái giá đắt hơn nếu muốn rút khỏi cuộc xung đột.

Nhóm bảo thủ có ảnh hưởng này liên tục đưa ra tuyên bố cứng rắn trong tuần qua, công khai yêu cầu Washington nhượng bộ trong các đàm phán đang diễn ra.

Sau khi đảng Cộng hòa của ông Trump hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đưa ra thông điệp cảnh báo rằng chớ thể hiện “dấu hiệu khuất phục dù nhỏ nhất”.

Ông Trump thừa nhận trong cuộc điện đàm với Fox News rằng cuộc chiến tại Iran là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Phó Tổng thống JD Vance viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Lý do chúng ta thất bại chính là cuộc chiến”.

Những lời thừa nhận này dường như đã tiếp thêm động lực cho phe cứng rắn tại Iran. Các chính trị gia bảo thủ và cơ quan truyền thông nước này liên tục nhấn mạnh rằng thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua là một chiến thắng dành cho Iran.

Raja News, một cơ quan truyền thông có quan điểm cứng rắn, đã đăng bài bình luận cho rằng Mỹ không nên được trao “lối thoát” trước khi phải “trả giá” cho hành động tấn công Iran. Ông Trump cũng không được phép “thoát khỏi cuộc chiến bằng một thỏa thuận vội vàng”.

“Những thành quả mà người dân Iran đạt được và những lợi thế chiến lược đã giành được... không được phép bị phá hoại bằng cách tạo cho đối phương lối thoát. Cách duy nhất để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh là tăng cường sức mạnh, tối đa hóa áp lực lên Mỹ và giá năng lượng, đồng thời khiến kẻ thù phải hối hận về những hành động của mình”, bài viết nhấn mạnh.

Theo ông Hamidreza Azizi, chuyên gia cấp cao về Iran tại Nhóm Khủng hoảng quốc tế, ban lãnh đạo Iran nhìn nhận kết quả bầu cử gần đây như một sự xác nhận rằng chiến lược đối đầu với Mỹ của họ là đúng đắn.

“Do đó, lập trường của Tehran về những điều kiện cần thiết để chấp nhận thỏa thuận với Washington nhiều khả năng sẽ trở nên cứng rắn hơn nữa”, ông Azizi nói với CNN.

Theo Reuters, CNN

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#Iran #Mỹ và Iran #phong toả #xung đột Mỹ - Iran #chiến tranh Mỹ - Iran

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