Viện Kiểm sát: Người tình biết Mr Pips làm việc phi pháp nhưng vẫn giúp rửa tiền

TPO - Theo Viện Kiểm sát, Nguyễn Thanh Tâm biết công việc người tình Mr Pips đang làm là vi phạm pháp luật nhưng vì quan hệ tình cảm vẫn giúp "rửa tiền" bằng cách mua, đứng tên bất động sản.

Nhận thức được nguồn tiền bất minh

Cuối chiều 7/11, đối đáp lại quan điểm luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips), Viện Kiểm sát đã trích dẫn nhiều lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra. Trong đó có những tình tiết liên quan đến việc quản lý tiền mặt, tài sản của Phó Đức Nam.

Theo Viện Kiểm sát, tại biên bản hỏi cung ngày 24/12/2024, bị cáo Tâm khai bắt đầu chung sống như vợ chồng với Nam từ năm 2018. Đến năm 2021, Nam mua căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP HCM) và cả hai chuyển về đây sinh sống. Cũng từ thời gian này, Tâm thấy Nam có nhiều tiền mặt, thường khoảng 10 - 20 tỷ đồng được đựng trong những thùng giấy, để trong ô tô bán tải do tài xế của Nam quản lý.

Do việc để tiền trong xe không an toàn, từ năm 2022, Nam thuê một căn hộ tại phường An Phú (TP HCM) để làm nơi cất giữ tiền mặt. Đến tháng 6/2022, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) bắt đầu quản lý Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Thủy bắt đầu thực hiện việc xuất tiền mặt để mua bất động sản theo chỉ đạo.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng trích dẫn lời khai của Tâm về cách thức giao nhận tiền, vàng và ngoại tệ. Theo đó, mỗi khi cần giao tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ để mua tài sản, Nam lập một nhóm Telegram gồm 3 người là Nam, Tâm và người trực tiếp giao tiền. Sau khi việc giao nhận hoàn tất, Nam chỉ đạo xóa nhóm Telegram.

Tâm còn khai, thường gặp nhiều người khác nhau để nhận tiền nhưng không rõ nhân thân của những người này. Việc giao nhận diễn ra tại tòa chung cư mà Nam thuê để cất giữ tiền. Khi có người mang tiền đến, Tâm sử dụng xe đẩy xuống nhận.

Viện Kiểm sát từ đó đánh giá Nguyễn Thanh Tâm nhận thức được nguồn tiền mà mình quản lý là tiền bất minh.

Cũng theo quan điểm đối đáp của Viện Kiểm sát, cuối năm 2017, Tâm thực tập tại sàn giao dịch chứng khoán GKFX ở một tòa nhà văn phòng tại TP HCM. Công việc hằng ngày của Tâm là nhân viên kinh doanh, gọi điện tư vấn khách hàng. Đây cũng là thời điểm Tâm quen và nảy sinh tình cảm với Mr Pips.

Năm 2018, đối tượng Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) liên hệ, giao Nam quản lý sàn GKFX. Sau đó, Nam cùng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ phát triển hoạt động kinh doanh các sàn giao dịch.

Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips).

Biết người tình làm việc vi phạm pháp luật vẫn 'rửa tiền' giúp

Viện Kiểm sát đã trích dẫn thêm các biên bản ghi lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra, thể hiện bị cáo biết Nam kinh doanh chứng khoán cùng bị án Bùi Trung Đức, Mr Hunter và Isik Uran. Tâm cũng khai nguồn thu nhập của Nam đến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, ngoài ra không có nguồn thu nào khác.

Không chỉ biết hoạt động kinh doanh của Nam, Tâm còn trực tiếp quản lý tiền và tài sản cho người yêu từ trước tháng 5/2023. Cụ thể, tại lục số 14422, thuộc biên bản hỏi cung ngày 24/12/2024, Viện Kiểm sát cho rằng, Tâm khai năm 2022 đã cùng một người khác mua 3 bất động sản theo chỉ đạo của Nam. Cả hai đi xem nhà, sau đó thống nhất sử dụng Công ty TNHH Bất động sản South Wealth để mua. Nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có.

Còn tại một biên bản hỏi cung khác, Tâm khai năm 2021 đã thông qua môi giới mua một căn hộ tại Phú Mỹ (TP HCM) với giá hơn 2,5 tỷ đồng. Sau khi hỏi ý kiến và được Nam đồng ý, Tâm sử dụng tiền do Nam đưa để mua căn hộ và đứng tên sở hữu.

Viện Kiểm sát cho hay, tháng 9/2021, Nam yêu cầu Tâm mua một thửa đất khác. Tại thửa đất này Nam là người thanh toán, còn Tâm đứng tên bất động sản.

Còn tại bút lục số 14433, Tâm tường trình rằng năm 2023, bị cáo cùng Nam và bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) lập nhóm Telegram để trao đổi các nội dung liên quan đến việc Nam rửa tiền…

Căn cứ vào các tài liệu đã nêu, Viện Kiểm sát khẳng định lời khai của Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra là khách quan, phù hợp với những chứng cứ đã thu thập. Viện Kiểm sát kết luận từ 2018, Tâm đã biết và hiểu công việc của Phó Đức Nam có hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời gian có quan hệ tình cảm và chung sống với Nam, bị cáo vẫn giúp sức chuyển đổi tiền do phạm tội mà có thành các loại tài sản, bất động sản. Do đó, việc truy tố Tâm rửa tiền như cáo trạng quy kết là đúng.