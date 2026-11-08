Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương

TPO - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Theo dõi sát tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm

Trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hành động quyết liệt, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong đó, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường lao động, nhất là quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm, kịp thời có giải pháp phù hợp, xử lý quan hệ lao động, tình trạng nợ lương, chậm trả lương, tranh chấp lao động.

Đồng thời, cần chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, mất an ninh công nhân, phát sinh điểm nóng; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Bộ Nội vụ chủ động, khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc đề xuất biên chế giai đoạn 2027 - 2031; tổng hợp phương án biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Hoàn thiện vị trí việc làm trước ngày 30/11

Nhiệm vụ quan trọng khác được nghị quyết nêu rõ là việc hoàn thành báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức trước ngày 30/11.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm; trình Ban Chỉ đạo xem xét, gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan hoàn thành rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận dữ liệu theo 9 biểu về vị trí việc làm trước ngày 10/11; cập nhật, đồng bộ ngay khi Cổng trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương vận hành.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng phải hoàn thành việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trước ngày 20/11.

Với các địa phương, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu với số người hiện có, khả năng cơ cấu lại và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong phạm vi quản lý, gửi trước ngày 20/11;

Đồng thời, địa phương phải xác định vị trí việc làm cấp xã theo nhiệm vụ được phân cấp, bảo đảm nhân lực cho bộ phận một cửa, phòng tiếp công dân, kho lưu trữ, chữ ký số ở cấp xã.