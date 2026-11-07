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Người giao liên năm xưa và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Thu Hiền

TPO - Ngày 7/11, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Văn Thanh, Chi bộ Hà Huy Tập 3, Đảng bộ phường Vinh Phú, Nghệ An.

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Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đảng viên Hoàng Văn Thanh.

Từ những năm 1936-1948, khi còn rất trẻ, ông Thanh đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội Thiếu nhi cứu quốc, làm công tác giao thông liên lạc cho Huyện ủy Nghi Lộc. Trong điều kiện hoạt động bí mật, đầy gian khổ và hiểm nguy, ông đã góp phần duy trì liên lạc, bảo đảm sự kết nối giữa tổ chức cách mạng với cơ sở.

Năm 1950, ông Thanh giữ chức Trưởng ban Tuyên huấn Huyện ủy Nghi Lộc. Năm 1951, ông trở thành giảng viên Trường Đảng của tỉnh, tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Giai đoạn 1952-1953, ông tiếp tục đảm nhiệm công tác vận động tôn giáo, xây dựng cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động, trân trọng và kính phục trước hành trình 80 năm kiên trung, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của đảng viên Hoàng Văn Thanh.

“Cuộc đời hoạt động cách mạng của đảng viên Hoàng Văn Thanh là tấm gương về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, tinh thần tận tụy và trách nhiệm trước nhân dân. Những ký ức, kinh nghiệm của các đảng viên lão thành là nguồn tư liệu lịch sử quý giá, cần được gìn giữ, phát huy trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”, ông Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Đảng ủy phường Vinh Phú, Chi bộ Hà Huy Tập 3 tiếp tục quan tâm, chăm lo sức khỏe và đời sống của đồng chí Hoàng Văn Thanh cùng các đảng viên cao tuổi; đồng thời chú trọng ghi chép, lưu giữ những câu chuyện, tư liệu lịch sử từ các nhân chứng đã trực tiếp đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

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Trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đảng viên Hoàng Văn Thanh.

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

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#Hoàng Văn Thanh #Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng #Đoàn Minh Huấn #Nghệ An #Huyện ủy Nghi Lộc #đảng viên lão thành

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