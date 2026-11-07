260.000 lượt du khách đến Thái Nguyên dịp Festival Trà Quốc tế năm 2026

TPO - Từ ngày 29/10 đến ngày 6/11, tổng lượt khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 ước đạt trên 260.000 lượt.

Tối 7/11, tại Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức từ ngày 30/10 đến ngày 7/11, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Khoảng 30.000 khán giả đến sân vận động Thái Nguyên tham dự Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn”

Điểm nhấn của Festival là chương trình khai mạc với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”. Cùng với đó là hoạt động Rước Trà khai hội, diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026, chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên, triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”.

Đặc biệt là Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” và Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại Lễ bế mạc

Theo báo cáo, tính từ ngày 29/10 đến ngày 6/11/2026, tổng lượt khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Festival ước đạt trên 260.000 lượt.

Một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành chè và văn hóa địa phương là “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận những giá trị tri thức, kinh nghiệm được cộng đồng người làm chè gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển ngành chè và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu

Phát biểu Bế mạc Festival, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thành công của Festival khẳng định vị thế, thương hiệu Trà Thái Nguyên, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng mong muốn các cấp, ngành, địa phương, người trồng chè, nghệ nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp tục chung sức gìn giữ, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên; phát huy những giá trị và cơ hội Festival mang lại, chuyển thành động lực, kết quả phát triển cụ thể.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 - 04/11/2026).