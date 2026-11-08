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Một nhà xưởng gần 2.000m² bị thiêu rụi trong vụ cháy ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Vụ cháy tại phường Tân Khánh, TPHCM thiêu rụi một nhà xưởng khoảng 1.700m² và cháy lan sang xưởng liền kề. Lực lượng chức năng huy động 18 xe cùng 95 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy.

Clip vụ cháy nhà xưởng chiều ngày 7/11.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM (PC07) đã thông tin ban đầu về vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn.

Theo đó, lúc 17h07 ngày 7/11, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại khu nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH MTV XNK Đầu tư và Dịch vụ tổng hợp Nam Việt, khu phố Khánh Hoà, phường Tân Khánh.

Các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32, 30, 33 cùng Đội Công tác chữa cháy và CNCH được điều động đến hiện trường. Tổng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy gồm 18 xe và 95 cán bộ, chiến sĩ.

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Hình ảnh khói đen từ vụ cháy bay cao hàng chục mét.

Đến 20h10, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai chữa cháy, đến 21h40 cùng ngày dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Khu nhà xưởng có hoạt động gia công, chế biến gỗ nội thất, tổng diện tích mặt bằng khoảng 3.300m². Công trình gồm một tầng, kết cấu khung kèo sắt, tường gạch, mái tôn.

Diện tích cháy khoảng 2.000m², gồm một nhà xưởng khoảng 1.700m² bị cháy hoàn toàn và khoảng 300m² của nhà xưởng liền kề. Quá trình cứu chữa, lực lượng chức năng ngăn cháy lan, bảo vệ được hai nhà xưởng lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, chưa ước tính thành tiền. Nguyên nhân đang được điều tra.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ sở sản xuất, gia công gỗ bố trí nguyên liệu, hàng hóa cách xa nguồn gây cháy; hạn chế tồn đọng mùn cưa, phôi bào trong nhà xưởng.

Các cơ sở cần thường xuyên vệ sinh buồng hút bụi, đường ống hút bụi, bảo dưỡng quạt hút; bảo đảm nguồn nước, giao thông phục vụ chữa cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ. Quá trình sấy gỗ phải có người trông coi, theo dõi; thu dọn gỗ vụn, mùn cưa trong buồng sấy trước và sau mỗi lần vận hành.

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