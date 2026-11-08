Nước sông Vàm Cỏ tiếp tục dâng, hàng loạt địa phương ở Tây Ninh có nguy cơ ngập

Ngày 8/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh phát đi cảnh báo lũ trên các sông, kênh, rạch, đồng thời dự báo mực nước khu vực phía Nam tỉnh tiếp tục dâng cao theo triều, có nơi vượt báo động III trong những ngày tới.

Nước lũ dâng cao tạo khu vực Đồng Tháp Mười ở Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, mực nước trên sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đang có xu hướng tăng. Tại trạm Bến Lức trên sông Vàm Cỏ Đông, mực nước cao nhất ghi nhận 1,35m, cao hơn báo động I 0,05m. Trong khi đó, tại trạm Gò Dầu Hạ, mực nước đạt 0,9m, còn thấp hơn báo động I 0,1m và đang lên chậm.

Trên sông Vàm Cỏ Tây, mực nước tại trạm Tân An đạt 1,55m, cao hơn báo động II 0,15m và tiếp tục tăng theo triều. Các trạm Tuyên Nhơn và Mộc Hóa lần lượt ghi nhận mực nước 1,01m và 1,15m, đều thấp hơn báo động I.

Đáng chú ý, theo dự báo thủy văn phát lúc 11h30 ngày 7/11, mực nước tại nhiều trạm trên hai tuyến sông tiếp tục tăng trong những ngày tới. Đến ngày 11/11, mực nước tại trạm Bến Lức có thể đạt 1,48m; Tân An đạt 1,67m; Mộc Hóa đạt 1,25m và Tuyên Nhơn đạt 1,11m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cảnh báo, khu vực phía Nam tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của triều cường, mực nước dự kiến đạt đỉnh trong ngày 11-12/11, ở mức báo động II-III, có nơi vượt báo động III. Ngược lại, mực nước khu vực Đồng Tháp Mười được dự báo tiếp tục xuống.

Cảnh báo lũ vượt báo động III, người dân phía Nam Tây Ninh cần đề phòng.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Các địa phương nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt gồm Long Hựu, Phước Lý, Cần Giuộc, Thuận Mỹ, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ An, Nhựt Tảo, Bến Lức, Long An, Tuyên Nhơn và Đức Hòa.

Theo cơ quan khí tượng, mực nước dâng cao có thể gây ngập các vùng trũng thấp, bãi bồi, khu vực ngoài đê bao; đồng thời uy hiếp những tuyến đê bao thấp và vùng trồng cây ăn trái. Biên độ dao động mực nước lớn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch, ảnh hưởng đến nhà cửa, cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây, kênh Hồng Ngự và kênh 12 được xác định ở cấp 2; riêng rạch Bến Đá ở cấp 1.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền các địa phương và người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo vệ tài sản, sản xuất và đảm bảo an toàn trong những ngày triều cường dâng cao.