Tôn vinh những cán bộ trẻ giỏi, khơi dậy khát vọng sáng tạo

TPO - Tối 7/11, tại thành phố Bắc Ninh, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự chương trình tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” và trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc, năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Việt Oanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh; ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cùng lãnh đạo thành phố Bắc Ninh dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Điều đó đặt ra yêu cầu đối với thế hệ trẻ phải chủ động nắm bắt tri thức, làm chủ công nghệ, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng; đồng thời biến tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo thành những giá trị cụ thể đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Từ năm 2004, Trung ương Đoàn đã phát động phong trào “Sáng tạo trẻ”, từng bước phát triển thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp của tuổi trẻ với tên gọi “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026–2031, phong trào “Tuổi trẻ tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” được xác định là một trong năm nội dung tiên phong của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thực tiễn cho thấy, sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những phát minh lớn lao hay những công trình mang tầm vóc vĩ mô, mà có thể xuất phát từ chính những vấn đề cụ thể trong lao động, sản xuất và đời sống. Đó là những giải pháp chuyển đổi số giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; những ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu pháp luật, cảnh báo và ngăn chặn các giao dịch gian lận, lừa đảo; những nền tảng số phục vụ quản lý đất đai, chăm sóc sức khỏe.

Đoàn viên tham dự chương trình.

Đó còn là hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh, các giải pháp tối ưu vận hành hệ thống khí, mô hình robot chia chọn hàng hóa tự động, dây chuyền sản xuất thông minh và các công cụ trợ lý AI phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” hôm nay chính là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đó. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, các bạn đã tạo ra những công trình, sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán đặt ra trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Các tác giả nhận giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo".

Mỗi công trình, mỗi sản phẩm không chỉ là thành quả lao động đáng tự hào mà còn khẳng định năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Giá trị của sáng tạo không chỉ nằm ở ý tưởng mới, mà quan trọng hơn là khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm, giải pháp hữu ích, tạo ra những giá trị thiết thực cho cuộc sống.

Tinh thần đổi mới, sáng tạo ấy cũng cần được thể hiện trong từng vị trí công tác, từng nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Sáng tạo không chỉ là tạo ra những công trình, sản phẩm mới mà còn là tìm ra những cách làm tốt hơn trong công việc hằng ngày; là chủ động đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đi cùng với sáng tạo phải là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp; không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn phải luôn trăn trở, tìm tòi những giải pháp tốt hơn vì lợi ích chung.

Đoàn viên hào hứng tham gia chương trình.

Đó cũng chính là tinh thần mà phong trào “Ba trách nhiệm” hướng tới, với ba nội dung trọng tâm: Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với cộng đồng. Các đại biểu được tuyên dương danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm nay là những minh chứng sinh động cho tinh thần ấy. Các đồng chí đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; nhiều đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, nhiều sáng kiến đã được cơ quan, đơn vị công nhận và đưa vào áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực trong cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu nhận giải "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, dù ở bất cứ lĩnh vực, vị trí công tác nào, cũng cần xác định rõ trách nhiệm tiên phong của mình; không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ; mạnh dạn đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận những việc khó, việc mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, cần tiên phong cải cách quy trình công vụ, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Các đại biểu nhận giải thưởng giao lưu tại chương trình.

Đối với những người trẻ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, lao động, sản xuất, cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng nghiên cứu, sáng tạo, chinh phục những công nghệ mới, tạo ra các công trình, sản phẩm có giá trị và khả năng ứng dụng cao. Dù ở lĩnh vực nào, mỗi người trẻ cũng cần nỗ lực tạo ra những kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị, cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, các cá nhân được tuyên dương, các tác giả, nhóm tác giả được trao giải hôm nay sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cùng lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao giải thưởng tặng các cá nhân, tác giả.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn tuyên dương 45 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026. Đồng thời, Trung ương Đoàn trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn cảm ơn các đơn vị đồng hành, gồm Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.