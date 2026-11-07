Đưa thư viện pháp luật không cần Internet đến lính trẻ và học sinh

TPO - Tra cứu mức xử lý của 895 hành vi vi phạm, xem video và tự kiểm tra kiến thức pháp luật ngay cả khi không có mạng, thư viện số dành cho tuổi trẻ Quân đội dự kiến được trao tại ngày hội văn hóa giao thông ở Hải Phòng. Sản phẩm hướng tới giúp bộ đội chủ động học luật, rèn ý thức tự giác chấp hành.

Học luật cả khi không có kết nối mạng

Không cần nhớ số điều, khoản, người dùng có thể gõ cụm từ như “rượu bia lái xe” để tìm quy định và mức xử lý liên quan. Đây là một chức năng của phần mềm Thư viện Pháp luật số, được thiết kế cho máy tính bảng Android và màn hình cảm ứng lớn, hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến. Phần mềm hướng tới cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các đơn vị Quân đội và học sinh THPT.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết thư viện số sẽ được trao tặng tại Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2026, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Chương trình dự kiến diễn ra sáng 9/11 tại Lữ đoàn 490 (Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa), ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Thời gian tới, Ban Thanh niên Quân đội sẽ đẩy mạnh số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên.

Thư viện số được Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với lực lượng chuyên môn Viettel hoàn thành phần mềm; Công an thành phố Hải Phòng cung cấp tài liệu liên quan. Theo kế hoạch, tại ngày hội, bốn bộ thư viện số, gồm phần mềm và màn hình cảm ứng tương tác 32 inch, sẽ được trao tặng cho Lữ đoàn 490, Trường Quân sự Quân khu 3 và Phân hiệu 2 - Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Nội dung tra cứu bao gồm 7 lĩnh vực: trật tự, an toàn giao thông đường bộ; an ninh mạng; phòng, chống tác hại của rượu, bia; nghĩa vụ quân sự; kỷ luật Quân đội; phòng, chống ma túy; phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Với chức năng tra mức xử lý, người dùng lần lượt chọn lĩnh vực, nhóm hành vi và hành vi cụ thể. Kết quả hiển thị mức xử lý cùng căn cứ pháp lý. Thư viện hiện cho phép tra cứu 895 hành vi trong cả bảy lĩnh vực, tên hành vi được diễn đạt ngắn gọn, bên cạnh vẫn giữ nguyên văn quy định.

Kho 128 video và ngân hàng 230 câu hỏi bổ sung cách học qua hình ảnh, ôn luyện và tự kiểm tra. Mỗi câu hỏi đều có giải thích, điều luật làm căn cứ; người dùng có thể tham gia thử thách 60 giây hoặc ôn lại những câu trả lời sai.

Khả năng dùng không cần mạng hướng tới các đơn vị, địa bàn hạn chế kết nối Internet. Phần mềm có thể đặt tại phòng Hồ Chí Minh, thư viện để bộ đội tự tra cứu; cán bộ Đoàn cũng có thể sử dụng video, câu hỏi trong sinh hoạt tập thể.

Rèn nếp sống giao thông tự giác

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ, lựa chọn văn hóa giao thông làm trọng tâm, Ban Thanh niên Quân đội chú trọng cả nhận thức, ý thức tự giác và hành vi ứng xử của người tham gia giao thông. Đối tượng tuyên truyền còn có thanh niên địa phương, học sinh THPT trên địa bàn.

Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua, tạo hiệu ứng tích cực trên nhiều mặt.

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, buổi tuyên truyền về kỹ năng, văn hóa và ý thức giao thông dự kiến tổ chức chiều 8/11, với báo cáo viên Công an thành phố Hải Phòng. Cách triển khai hướng tới trao đổi, đối thoại và sử dụng video trực quan.

“Hình thức tuyên truyền không chỉ theo hướng truyền thụ một chiều mà chúng tôi sẽ tổ chức buổi tuyên truyền đó như buổi toạ đàm, trao đổi, tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe những thắc mắc và giải đáp”, Thượng tá Thọ chia sẻ.

Thông điệp được Ban Thanh niên Quân đội xác định là “Chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông là danh dự và trách nhiệm của Thanh niên Quân đội”. Qua đó, nhằm quyết tâm chuyển hóa nhận thức của tuổi trẻ toàn quân từ “bắt buộc tuân thủ” sang “nếp sống văn hóa tự giác”.