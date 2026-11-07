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Giới trẻ

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Người trẻ hào hứng đem rác đổi quà xanh

Uyên Phương

TPO - Mang theo pin cũ, chai nhựa, giấy bìa và nhiều vật liệu đã qua sử dụng, đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại TPHCM hào hứng tham gia ngày hội tái chế “đổi rác lấy quà”.

Ngày 7/11, tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TPHCM), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình Việt Nam Xanh 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững”.

Có mặt từ rất sớm, chị Thiên Nga (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) đưa hai con đến ngày hội, mang theo nhiều loại rác có thể tái chế như giấy, pin đã qua sử dụng. Tại đây, các em được hướng dẫn phân loại rác và bỏ vào từng ô phù hợp.

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Người dân TPHCM hào hứng tham gia chương trình đổi rác lấy quà

“Đây không chỉ là việc giúp các con ý thức hơn khi phân loại rác, tái chế rác mà còn góp phần bảo vệ môi trường, làm cho thành phố ngày càng xanh – sạch”, chị Nga chia sẻ.

Trong khi đó, bà Minh Trang (57 tuổi) tình cờ biết đến chương trình khi đang đi tập thể dục trong công viên. Thấy có nhiều gian hàng, bà ghé vào tìm hiểu và được chia sẻ về cách tái chế rác thải cũng như lợi ích của hoạt động này. Bà còn tham gia các trò chơi về phân loại rác tại nguồn và nhận được những phần quà như chậu cây xanh, ly, cốc được làm từ vỏ chai đã qua sử dụng.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và người trẻ. Nhiều người mang giấy, kim loại, chai nhựa cùng các vật liệu có thể tái chế đến các gian hàng để đổi lấy sen đá, cây trồng, mỹ phẩm thuần chay và các sản phẩm tiêu dùng.

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Những sản phẩm được làm từ rác tái chế thu hút người dân TPHCM.

Những chai nhựa, tờ giấy tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng được trao đổi thành những món quà nhỏ. Hoạt động này góp phần khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen phân loại, thu gom rác tại nguồn.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Tuy nhiên, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Theo ông Thạnh, chuyển đổi xanh không còn chỉ là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và thu hút đầu tư. TPHCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược. Trong đó, TPHCM hướng đến mục tiêu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030.

Đáng chú ý, ông Thạnh đề nghị các sở, ngành và địa phương cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh thành những chương trình, dự án và chỉ tiêu có thể đo lường. TPHCM cũng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và cơ hội đầu tư xanh.

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Người trẻ tham gia trang trí túi tái chế, chơi trò chơi phân loại rác, thưởng thức ẩm thực xanh...

Theo ban tổ chức, chuyển đổi xanh cần được thúc đẩy đồng bộ với sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, mỗi người có thể bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nhà, tiết kiệm điện, nước và ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững”, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm, tập trung vào kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; hội thảo về phân loại rác tại nguồn, chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM. Chương trình còn có chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất), Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh, Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai và Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

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#tái chế rác #chuyển đổi xanh #môi trường #TPHCM #người trẻ

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