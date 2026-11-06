Lính pháo binh nhập vai Táo quân, đưa chuyện tảo hôn lên sân khấu

TPO - Từ màn “chầu trời” đến chuyện cô bé bị cha gả để xóa nợ, tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) cùng các đơn vị kết nghĩa đưa những vấn đề pháp luật gần gũi lên sân khấu Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2026, diễn ra tối 6/11, tại Phú Thọ.

Phép cộng tuổi và món nợ của cha

Con gái mới 16 tuổi, cậu con trai nhà bạn mới 14 tuổi, nhưng A Páo vẫn tìm được cách “tính” cho hai đứa lấy nhau: “Cộng lại là thành ba mươi!”. A Sử buột miệng chê bạn cộng tuổi cưới vợ như góp tiền mua lợn, rồi cũng thuận theo vì nghĩ có thêm người làm nương.

Tiểu phẩm “Ước mơ của em” của đội thi Liên chi đoàn Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 168).

Đó là tình huống mở đầu trong tiểu phẩm “Ước mơ của em” của đội thi Tiểu đoàn 2. Đằng sau chuyện hứa hôn là một cuộc đổi chác: Páo gả con gái cho nhà Sử để được xóa nợ. Còn Mỷ, cô học trò nội trú, chưa hề được hỏi có đồng ý hay không.

Từ câu chuyện tưởng như chỉ có hai ông bố bàn bạc với nhau, mâu thuẫn tràn vào gia đình. Người mẹ phản đối thì bị chồng đánh. Mỷ chuẩn bị cặp trở lại trường lại bị cha ngăn cản, buộc ở nhà chờ sang làm dâu.

“Bác với bố cháu hứa với nhau, sao lại bắt cháu thực hiện?”, Mỷ hỏi A Sử. Khi biết mình bị đem ra gán nợ, cô bé tiếp tục chất vấn cha: người phải bỏ học là con, còn khoản tiền ấy con không vay.

Dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Quân khu 2, Ban Thanh niên Quân đội cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Trưởng bản và cán bộ Minh xuất hiện, tháo gỡ từng lý lẽ của hai ông bố. Chuyện có nhiều ruộng, nhiều ngô không thể thay cho sự tự nguyện; việc chỉ làm bữa cơm, chưa đăng ký cũng không khiến chuyện cưới xin khi chưa đủ tuổi trở nên hợp pháp. Khoản vay phải được giải quyết riêng, không thể đổi bằng tương lai một đứa trẻ.

Điểm chạm của tiểu phẩm nằm ở sự bày tỏ thiết tha của Mỷ: “Con muốn học, muốn trở thành cô giáo. Sau này những đứa trẻ trong bản cũng có người dạy chữ”. Câu chuyện khép lại bằng chiếc cặp được trả cho cô bé và lời người cha hẹn cùng con trở lại trường.

Táo quân “chầu trời”, sĩ quan đối diện kỷ luật

Một cách kể khác được đội thi của Tiểu đoàn 3 và Đại đội Chỉ huy, lựa chọn trong màn chào hỏi: đưa Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng Táo pháp luật lên sân khấu. Chuyện chuyển đổi số, họp trực tuyến được lồng vào những màn đối đáp trước khi lực lượng tuyên truyền được gọi lên “thiên đình”.

Hội thi do Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 2 chỉ đạo Lữ đoàn 168 tổ chức.

Theo chương trình, ba đội thi cùng tranh tài qua bốn phần chào hỏi, hiểu biết pháp luật, xử trí tình huống và tiểu phẩm.

Qua hình thức Táo quân, đội giới thiệu đơn vị, các thành viên và tinh thần đến hội thi. Những chuyện phòng, chống ma túy, trật tự, an toàn giao thông được đặt trong mạch đối thoại gần gũi, xen cùng âm nhạc và màn nhảy “Khát vọng tuổi trẻ”.

Đội thi này còn mang đến tiểu phẩm “Mệnh lệnh từ trái tim”, khai thác tình cha con và trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc.

Trong khi đó, tiểu phẩm “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của đội thi Tiểu đoàn 1 đặt nhân vật sĩ quan Hùng trước những hậu quả từ cách sống buông thả. Uống rượu, gây tai nạn giao thông, đánh bạc trên mạng rồi vay nặng lãi, Hùng vẫn vin vào việc mình là em trai thủ trưởng để chống chế.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Đoàn viên thanh niên Lữ đoàn 168 và đơn vị kết nghĩa sôi nổi tham gia phần thi dành cho khán giả.

Mâu thuẫn được đẩy lên khi người mẹ tìm đến đơn vị, kể chuyện chủ nợ kéo về nhà. Trước quyết định chuyển đơn vị, Hùng còn nài nỉ anh trai và cầu cứu mẹ. Người mẹ đưa tấm ảnh người cha đã hy sinh cho con nhìn lại, nhắc về danh dự người lính.

Ở đoạn sau của câu chuyện, Hùng thay đổi, cùng đồng đội giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ và cứu bé Mai khiếm thị. Lời nhận lỗi được nối với hành động cụ thể, thay cho những lần viện cớ và thách thức trước đó.

Nhịp tranh tài còn nằm ở 10 câu hỏi trắc nghiệm: mỗi câu chỉ có 5 giây gửi đáp án trên máy tính, trả lời đúng càng nhanh càng được nhiều điểm. Khán giả có thể quét mã QR để cùng thử sức. Với phần xử trí tình huống qua video, mỗi đội có 10 giây chuẩn bị, hai phút nhận diện vi phạm, nêu căn cứ và đề xuất cách giải quyết.

Chỉ huy Lữ đoàn 168 trao thưởng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho các quân nhân, sinh viên, học sinh.

Chỉ huy Lữ đoàn 168 trao giải nhất, nhì, ba tặng 3 đội thi.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, trao quà tặng Đoàn cơ sở Lữ đoàn 168. Ảnh: Nguyễn Minh

Chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa ấn tượng tại hội thi. Video: Nguyễn Minh