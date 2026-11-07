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Hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo livestream

Xuân Tùng

TPO - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam tham gia thương mại điện tử tiếp tục được mở rộng với gói tài trợ công nghệ và đào tạo trị giá 30 tỷ đồng. Theo đó, 1.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà sáng tạo nội dung (creator) có cơ hội tiếp cận giải pháp AI Livestream cùng các khóa học kinh doanh trực tuyến, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam tham gia thương mại điện tử nhằm hưởng ứng phong trào thi đua tăng trưởng bền vững 2 con số, do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), Cục Thương mại điện tử – Bộ Công Thương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, TikTok, DAKE MCN phối hợp thực hiện vừa tiếp nhận gói hỗ trợ giải pháp công nghệ AI Livestream và đào tạo trị giá 30 tỷ đồng từ DeepCore.

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Theo thỏa thuận, DeepCore tài trợ 1.000 gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và creator, mỗi gói trị giá 30 triệu đồng, bao gồm một tháng sử dụng giải pháp AI Livestream DeepCore trị giá 10 triệu đồng và học bổng combo bốn khóa học “Kiến tạo hệ thống kinh doanh online kỷ nguyên AI” trị giá 20 triệu đồng.

Các khóa học tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực về tìm kiếm nguồn hàng, xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến, ứng dụng AI sản xuất video bán hàng và triển khai quảng cáo trên Facebook, TikTok.

Cùng đồng hành với chương trình, Bellion công bố chương trình “Đua top doanh thu” dành cho cộng đồng KOC, creator và các đối tác kinh doanh trên TikTok, diễn ra đến hết ngày 30/11/2026, với tổng giá trị giải thưởng gần 150 triệu đồng. Thông qua chương trình, Bellion khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung tích cực sản xuất video, livestream, triển khai tiếp thị liên kết và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử.

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Công nghệ AI Livestream được giới thiệu với khả năng hỗ trợ tự động hóa hoạt động bán hàng trực tuyến.

Cũng tại chương trình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và creator được giới thiệu phương thức sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm và vận hành các phiên livestream bán hàng.

Giải pháp AI Livestream mở ra khả năng tự động hóa một phần quy trình, kéo dài thời gian giới thiệu sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào nhân sự trực tiếp. Đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân khởi nghiệp còn hạn chế về nguồn lực.

Mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam tham gia thương mại điện tử tập trung vào đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, thiết lập gian hàng, phát triển nội dung, livestream, kết nối nhà sáng tạo và hỗ trợ quảng bá sản phẩm. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu có thể đăng ký thông qua các đầu mối phối hợp tại địa phương như Sở Công Thương, tổ chức Đoàn Hội và Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử Bộ Công thương, chương trình mong muốn có thể kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành với mục tiêu chung tay hỗ trợ thêm tài nguyên để thúc đẩy thương mại số. Đây cũng là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026 – 2030, góp phần thúc đẩy kinh tế số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

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#AI Livestream #DeepCore #thương mại điện tử #doanh nghiệp Việt #hộ kinh doanh #đào tạo kinh doanh online #chuyển đổi số

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